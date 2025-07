Architecture IA, refroidissement liquide hybride, modules préfabriqués… Schneider Electric détaille sa boîte à outils technique pour accompagner les équipes IT dans le déploiement d’infrastructures datacenter adaptées à la haute densité. Décryptage des solutions concrètes.

Face aux exigences techniques des workloads à haute densité, les équipes IT doivent maîtriser de nouvelles architectures et technologies. Schneider Electric propose une approche méthodologique structurée autour de quatre axes techniques majeurs.

Architecture électrique : une approche repensée à l’ère de la haute densité

L’architecture électrique traditionnelle montre ses limites face aux densités de racks IA pouvant dépasser 200 kW. Cette réalité impose une refonte complète de la chaîne énergétique, depuis l’arrivée du réseau électrique jusqu’aux refroidissement des serveurs.

Au niveau de la distribution primaire, Schneider Electric propose des transformateurs électriques MT/BT optimisés pour les fortes puissances et un appareillage moyenne tension conforme aux normes CEI étendues IEEE. La distribution électrique série Line & Galaxy assure une répartition efficace vers les équipements finaux.

Les racks NetShelter SX Gen2 intègrent des rPDU Advanced pour une distribution intelligente et supportent jusqu’à 3 tonnes d’équipements. L’alimentation sans interruption repose sur la gamme Galaxy (VS, VL, VXL, VX) couvrant 10 à 1500 kW avec :

Conception modulaire et redondante pour l’évolutivité

Compatibilité optimisée avec les profils de charge IA

Batteries lithium-ion pour une densité énergétique supérieure

Refroidissement : Quand la chaleur devient un défi

Dans les environnements IT compacts et distribués — comme les sites industriels, les bureaux distants ou les micro-datacenters — la gestion thermique devient un enjeu critique. Les contraintes d’espace, de bruit et de continuité de service imposent des solutions de refroidissement à la fois efficaces, silencieuses et faciles à intégrer.

L’approche « Chip-to-chiller » de Schneider Electric permet d’optimiser l’évacuation de la chaleur depuis les composants jusqu’aux systèmes de refroidissement, même dans des espaces restreints. Le NetShelter SX, grâce à sa conception modulaire, peut accueillir des solutions de refroidissement localisées, notamment des unités de distribution thermique intégrées au rack, et des systèmes de gestion d’air intelligents pour éviter les re-circulations et maintenir une température stable.

Le système TCS (Thermal Containment System) optimise les flux d’air chaud et froid, garantissant une efficacité énergétique maximale, même dans des environnements non climatisés ou à forte variabilité thermique.

L’approche hybride combine intelligemment :

Refroidisseurs centrifuges sans huile ultra-efficaces

Refroidisseurs hybrides adaptatifs selon la température ambiante

Solutions air/liquide pour une optimisation énergétique

EcoStruxure IT Design CFD permet aux équipes de modéliser les flux thermiques en amont et de simuler différents scénarios de charge pour valider les choix techniques.

Datacenters modulaires : accélérer les déploiements

L’approche modulaire préfabriquée répond à la pression temporelle des projets IA en proposant des solutions 30% plus rapides que la construction traditionnelle. Cette accélération s’explique par la conception, les tests et la livraison de systèmes complets en usine.

L’architecture modulaire intègre :

Module alimentation : transformateurs et distribution pré-testés

: transformateurs et distribution pré-testés Module IT : racks précâblés avec monitoring intégré

: racks précâblés avec monitoring intégré Module refroidissement : circuits hydrauliques pré-installés

Cette approche garantit des performances prévisibles avec des densités de racks validées en conditions réelles et une gestion thermique optimisée par conception intégrée.

Monitoring et pilotage : l’intelligence logicielle

La suite EcoStruxure fournit les outils de supervision multicouche nécessaires à l’exploitation efficace. EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME) assure la surveillance temps réel de l’infrastructure électrique avec analyses de performance des équipements énergétiques.

EcoStruxure IT Advisor complète par une planification cloud qui réduit les coûts d’exploitation grâce aux analyses prédictives anticipant les besoins en capacité. EcoStruxure Microgrid Advisor orchestre dynamiquement les ressources énergétiques pour optimiser consommation et stockage.

Les outils de conception incluent le jumeau numérique ETAP pour l’ingénierie temps réel et EcoConsult pour l’audit automatisé des équipements électriques.

Cybersécurité et services : sécuriser les déploiements

La protection multicouche s’articule autour de quatre piliers : autorisation (contrôle d’accès granulaire), protection (durcissement des configurations), détection (monitoring comportemental OT/IT) et réaction (procédures d’incident).

Le support EcoCare assure une surveillance 24/7 par plus de 6 000 experts avec analyses prédictives IA pour la maintenance préventive et interventions sur site garanties.

Recommandations de mise en œuvre

Phase de conception :

Évaluer les besoins avec EcoStruxure IT Design CFD

Dimensionner l’architecture électrique selon les densités

Choisir la stratégie de refroidissement adaptée au site

Phase de déploiement :

Privilégier les solutions modulaires pour les nouveaux sites

Intégrer progressivement les outils de monitoring EcoStruxure

Former les équipes aux spécificités des infrastructures à haute densité

Phase d’exploitation :

Monitorer en continu performances énergétiques et thermiques

Optimiser via les analyses prédictives IA

Planifier les évolutions selon les projets métier

Les équipes techniques disposent ainsi d’une roadmap claire pour déployer des infrastructures datacenter véritablement adaptées aux exigences de l’IA, avec un écosystème logiciel et matériel intégré garantissant performances et évolutivité.

Ressources et Reference Design

» Livre blanc : L’IA provoque des changements : Enjeux et conseils pour la conception des data centers

» Livre blanc : Data centers IA : Révolutionner les stratégies de décarbonation

» Livre blanc : Guide des indicateurs de la performance environnementale des data centers

» Reference design IA pour faciliter l’intégration :

Une collaboration avec Schneider Electric

» Reference design SE-NVIDIA