GPU gloutons, flux 1,6 T et latence zéro imposent des décisions rapides : assurer l’avenir de l’infrastructure par des choix plus intelligents devient impératif. En adoptant du MPO-16 haute densité, des réseaux maillés et un câblage pré-terminé ultra-faible perte au cœur des datacenters, vous déployez vos clusters IA plus vite que la concurrence tout en gardant la marge pour le prochain saut de bande passante.

La révolution de l’IA ne se contente pas de transformer les logiciels : elle réécrit les règles de l’infrastructure des data centers. Des architectures réseau à la conception du câblage, le secteur doit donner la priorité à l’innovation, à l’évolutivité et à la rapidité pour répondre aux demandes insatiables de l’IA.

En 2017, les opérateurs cloud débattaient de la suffisance des débits de données 100G. Aujourd’hui, l’IA nécessite des capacités de 400G, 800G et même 1,6T pour gérer l’explosion des données. La charge utile de l’IA – qu’il s’agisse de modèles d’entraînement, de détection des fraudes ou de prise de décision en temps réel – exige une infrastructure capable de prendre en charge l’accessibilité incessante des données. Les serveurs GPU, par exemple, ont besoin d’un accès quasi instantané à toutes les données, anciennes et nouvelles, pour maximiser leur efficacité.

Pourtant, de nombreux opérateurs de data centers sont confrontés à un dilemme semblable à celui de Robert Frost dans son célèbre poème The Road Not Taken (Le chemin qu’on ne prend pas) : à chaque bifurcation de la route – MPO-8 ou MPO-16 ? Connexion directe ou câblage structuré ? – le « bon » choix est obscurci par l’évolution rapide de la technologie. Les enjeux sont considérables : un faux pas aujourd’hui peut signifier des rénovations coûteuses demain.

Tracer la bonne voie pour l’infrastructure de l’IA

Pour assurer la pérennité des data centers d’IA, les opérateurs doivent relever trois défis essentiels :

1 – Vitesse et évolutivité – L’avantage de la fibre à haute densité : les systèmes MPO-8 hérités ont du mal à répondre aux exigences de l’IA en matière de bande passante. Les connecteurs MPO-16 de nouvelle génération prennent en charge des vitesses de 400G, 800G et 1,6T, ce qui est essentiel pour le traitement parallèle. Les assemblages préterminés à nombre élevé de fibres (jusqu’à 1 728 fibres) réduisent le temps de déploiement tout en maintenant les performances optiques.

2 – Simplifier les demandes d’infrastructures complexes : les data centers d’IA modernes nécessitent des architectures qui réduisent les frictions opérationnelles tout en maintenant les performances. Les conceptions de réseaux maillés se sont imposées comme une approche, minimisant considérablement la complexité des correctifs tout en rationalisant la planification de la redondance. Pour la gestion des câbles dans les environnements à alimentation limitée, des systèmes de chemins de fer innovants offrent désormais des voies optimisées qui maintiennent le flux d’air et l’accessibilité. Lors de la préparation des migrations vers des débits de données plus élevés, les systèmes de câblage à très faible perte offrent des marges de performance critiques, garantissant l’intégrité du signal sur les réseaux de la prochaine génération.

3 – La course au déploiement : la course à l’infrastructure d’IA s’étend au-delà des hyperscalers. Une nouvelle génération de fournisseurs émergents de services d’IA, appelés NeoClouds, est désormais en concurrence pour rendre les clusters GPU opérationnels, où la vitesse de déploiement est essentielle pour gagner. Les solutions de câblage préconfigurées et à haute densité deviennent des enjeux de table pour une mise à l’échelle rapide.

Choisir la bonne voie

Le poème de Frost se termine par une réflexion : « J’ai pris le chemin le moins fréquenté, et c’est cela qui changea tout ». Dans le domaine de l’infrastructure d’IA, le chemin le moins fréquenté est celui qui est construit pour l’adaptabilité, où la prévoyance l’emporte sur les solutions à court terme.

Une infrastructure performante exige une approche stratégique combinant trois éléments clés : l’expertise de partenaires aguerris aux transitions technologiques, dont le savoir-faire permet d’anticiper les évolutions du secteur ; des conceptions modulaires offrant la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins actuels comme futurs ; et l’utilisation d’outils spécialisés facilitant l’analyse des architectures et l’optimisation des investissements à long terme. Cette synergie entre savoir-faire, adaptabilité et outils dédiés constitue le fondement d’une infrastructure robuste et évolutive, capable d’accompagner les avancées technologiques tout en garantissant performance et durabilité.

L’ère de l’IA n’attendra personne. La question n’est pas seulement de savoir ce qu’il faut déployer, mais comment le faire en pensant à l’avenir.

Par Alastair Waite, Data Center business leader EMEA chez CommScope

