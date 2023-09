Le monde croule sous les données, c’est une évidence. Bon nombre d’organisations collectent de grandes quantités de données et d’informations sur les menaces, mais considèrent bien souvent que leur utilisation dans le cadre de leurs activités est difficile. La Threat Intelligence (TI), quant à elle, rassemble des données, des informations et des analyses détaillées, dans le but de fournir aux services de sécurité des informations pertinentes, précises et exploitables pour lutter contre les attaques et d’autres problèmes liés à la cybersécurité. Mais concrètement qu’en est-il ?

Quand et où utiliser la Threat Intelligence?

Comment maximiser les bénéfices de la Threat Intelligence pour votre organisation ?

Ce livre blanc proposé par Kaspersky revient en détail sur ces deux aspects clés de la mise en œuvre d’une solution de Threat Intelligence.

Je télécharge ce livre blanc !