Les entreprises, petites et grandes, ont aujourd’hui tout intérêt à appuyer leur transformation numérique sur un cloud certifié et de proximité, à l’instar de celui proposé par Access Hébergement, filiale d’Access Group.

Le cloud est synonyme d’agilité, de réactivité et d’élasticité. Il permet à toutes les entreprises, et particulièrement aux PME, d’accéder à un potentiel de ressources informatiques illimité pour innover rapidement tout en limitant les risques financiers.

Pour les PME, il est aussi synonyme d’une cybersécurité et d’une résilience que seules de grandes entreprises pouvaient jusqu’ici s’offrir. Notamment parce qu’il est difficile – voire impossible – pour les entreprises de disposer des compétences et ressources humaines nécessaires pour sécuriser les infrastructures face à des menaces qui, chaque année, gagnent en intensité et en complexité. Ensuite, parce que les bonnes pratiques à mettre en œuvre peuvent se révéler extrêmement chronophages sans apporter de valeur directe à l’entreprise.

Or, comme le souligne Manuel Sanjurjo, RSSI d’Access Group « la cybersécurité n’est pas une option. Elle s’impose à tous et à toutes les tailles d’entreprise. Sans compter que les grandes entreprises se montrent désormais de plus en plus exigeantes sur la cybersécurité des PME qui participent à leur supply chain, afin que ces dernières ne soient plus le talon d’Achille de leurs efforts en cyber-résilience ».

Un cloud certifié ISO 27001 et HDS

Outre ses avantages sur l’efficacité des métiers et la compétitivité de l’entreprise, le cloud permet donc aux PME de se montrer plus résilientes face à la diversité et à la multiplicité des menaces externes comme internes, mais aussi face aux éventuelles défaillances et pannes d’infrastructure. Mais encore faut-il que le partenaire cloud affiche le niveau de sécurité attendu et offre les garanties nécessaires. À l’heure où toutes les entreprises sont interpelées par la volonté du gouvernement français d’assurer la souveraineté numérique des données et où les grandes vagues d’attaques par ransomware et d’espionnage ont sensibilisé l’opinion publique aux risques cyber, PME et grandes entreprises cherchent des partenaires de proximité à même de les accompagner dans leur transformation numérique et de les aider à se montrer bien plus résilientes. Certifié ISO 27001 / HDS, le cloud d’Access Hébergement, filiale d’Access Group, répond à ces exigences.

Opérateur cloud depuis plus de dix ans, Access Hébergement est depuis 2017 détenteur de l’agrément HADS (Hébergeur Agréé de Données de Santé), prouvant ainsi sa capacité à respecter de nombreuses exigences tant au niveau technique qu’organisationnel. Afin d’apporter à ses clients toujours plus de garanties, Access Hébergement a obtenu la certification ISO 27001 / HDS délivrée par AFNOR Certification en Juin 2021.

Un service intégré à toutes les offres

Norme internationale très exigeante de sécurité des systèmes d’information, la certification ISO 27001 / HDS définit un ensemble très étendu d’exigences à respecter et de points de contrôle pour protéger les infrastructures informatiques et les données de toute intrusion, de tout sinistre, de toute perte, vol ou altération d’informations. Elle garantit aux clients que le partenaire certifié propose un haut niveau de sécurité, de confidentialité, de disponibilité et d’intégrité. Pour un prestataire comme Access Hébergement, la certification ISO 27001 / HDS est aussi un moyen d’optimiser ses procédures internes (puisque tout doit être documenté), de réduire les risques commerciaux et de démontrer à ses clients son engagement à préserver leur patrimoine informationnel et la poursuite de leur activité en cas d’incident. De son côté, la certification HDS (Hébergeur de données de santé) est un gage de qualité pour sécuriser des données particulièrement sensibles, à savoir toutes les données personnelles de santé.

Riche de sa longue expérience HADS ratifiée par la certification ISO 27001 / HDS, Access Hébergement est donc un prestataire de prédilection pour toutes les entreprises ayant de hautes exigences en matière de protection des données. Et ce, quelle que soit l’infrastructure hébergée. Chez Access Hébergement, la sécurité n’est jamais une option : elle est automatique et intégrée à tous les services, de la simple sauvegarde de données à l’hébergement d’un système d’information complet en mode IaaS.

Tous les avantages d’un cloud sécurisé, la proximité en plus

Ainsi, en choisissant un cloud certifié de proximité, opéré par un acteur local engagé de longue date dans la fiabilité et la sécurité de ses infrastructures et de celles de ses clients, les PME gagnent sur tous les fronts. Elles bénéficient de l’agilité offerte par les technologies du cloud, mais également d’un haut niveau de résilience en s’appuyant sur les compétences et les bonnes pratiques des experts Access Hébergement. Compétences et pratiques qu’elles n’ont généralement ni le temps ni les moyens de mettre en œuvre.

Parallèlement, en optant pour le cloud local hautement sécurisé d’Access Hébergement, les PME apportent à leurs clients, privés ou publics, la preuve qu’elles sont des partenaires dignes de confiance, capables de s’intégrer aux supply chain de leurs partenaires en maitrisant les risques. Elles démontrent également qu’elles sont capables de garantir la protection et la confidentialité des données qu’on leur confie.

Dit autrement, « opter pour le cloud certifié d’Access Hébergement, c’est se donner les moyens de rassurer ses clients, de s’ouvrir à de nouveaux marchés et développer ses activités en toute sécurité, en étant accompagné par un prestataire à l’écoute et proche de ses besoins », conclut Manuel Sanjurjo.

