À l’heure où l’IT se déploie en périphérie, dans des espaces toujours plus réduits et sous forte contrainte de performance, l’infrastructure physique ne peut plus se contenter de suivre. Elle doit s’adapter. C’est particulièrement vrai dans le contexte du Edge Computing, où les équipements doivent s’intégrer dans des espaces restreints, tout en garantissant performance, sécurité et efficacité énergétique. Face à ces nouveaux défis, Schneider Electric a fait évoluer sa gamme de baies NetShelter SX pour répondre aux réalités du terrain. Eclairage avec Philippe Carle, responsable Marketing Offres Edge Computing chez Schneider Electric.

Plus d’IT dans moins d’espace

L’un des enjeux majeurs du edge computing est la densification des équipements informatiques. Dans des locaux techniques parfois réduits, il faut pouvoir intégrer toujours plus de puissance de calcul, tout en assurant la maintenance et la disponibilité.

Avec une capacité de charge pouvant atteindre 1814 kg, la baie NetShelter SX s’adapte à cette exigence. Elle peut accueillir des serveurs très denses, des onduleurs monophasés ainsi que l’ensemble de la distribution électrique (Rack PDU) à l’intérieur de la baie. Pour cela, elle est proposée en plusieurs profondeurs – jusqu’à 1200 mm, afin de libérer de l’espace à l’arrière et de faciliter l’intégration d’équipements volumineux. « Les serveurs deviennent de plus en plus denses, et la baie doit suivre. Il faut plus de capacité, plus d’espace utile, sans compromis sur la sécurité ni sur l’accès aux équipements », souligne Philippe Carle.

Un refroidissement optimisé pour l’efficacité énergétique

L’autre grande problématique liée à la densification est la gestion thermique. Là encore, la baie NetShelter SX marque une avancée significative avec un taux de perforation des portes de 80 %, ce qui favorise la circulation d’air (air cooling) sans altérer la robustesse mécanique de la structure. « Le challenge a été de trouver le bon compromis entre ventilation et solidité. Un meilleur flux d’air, c’est une meilleure efficacité énergétique – et donc une consommation électrique réduite. Il s’agit d’un levier direct pour limiter l’empreinte environnementale des installations IT », précise Philippe Carle.

Une ergonomie pensée pour le terrain

Dans les environnements edge, l’accessibilité est un critère souvent sous-estimé, mais essentiel. Schneider Electric a pris ce point au sérieux : la baie permet une ouverture des portes jusqu’à 180°, même en installation côte à côte, ce qui facilite l’accès pour l’installation et la maintenance.

Les entrées de câbles ont également été repensées. La baie NetShelter SX en propose cinq, positionnées en haut et en bas, afin de s’adapter à toutes les configurations : câblage par le plafond ou le plancher. « Face à des espaces techniques de plus en plus restreints, il était essentiel de proposer une baie accessible, évolutive et conçue pour alléger les tâches opérationnelles », explique Philippe Carle. « Chaque détail a été conçu pour rendre l’installation plus rapide, plus simple et plus précise. »

Sécurité physique et cybersécurité : un tout cohérent

La sécurité n’est aujourd’hui plus une option, elle est au cœur des préoccupations des exploitants IT. Et elle ne se limite pas à la cybersécurité logicielle : la sécurité physique des équipements est désormais reconnue comme une composante critique.

La baie NetShelter SX intègre ainsi une fermeture trois points renforcée en standard, et peut être complétée par la solution de supervision NetBotz. Celle-ci permet, entre autres, un contrôle d’accès par badge, la surveillance vidéo, la détection de fumée, de fuites d’eau ou de variations de température, contribuant à un environnement sécurisé et maîtrisé. « On estime aujourd’hui qu’une part significative des attaques sont physiques. Sécuriser l’accès aux équipements, c’est aussi faire de la cybersécurité. La baie devient le premier rempart » rappelle Philippe Carle.

Une gamme élargie pour couvrir tous les besoins

NetShelter SX n’est pas une baie unique, mais bien une gamme complète et déclinée selon les besoins :

* Format standard jusqu’à 52U, en noir ou blanc, avec plusieurs profondeurs et largeurs (600, 750, 800 mm).

* Version colocation, en 2 x 20U, pour héberger deux clients dans un même châssis avec une séparation physique.

* Modèle « networking », optimisé pour le câblage avec des dégagements latéraux à l’avant.

* Shot packaging : version renforcée pour pré-équipement et reconditionnement, idéale pour l’intégration et le transport sécurisé.

« L’idée est d’offrir une baie adaptée à chaque cas d’usage, qu’on soit dans un micro datacenter, un local technique, ou une salle informatique. La flexibilité est au cœur de cette gamme ».

Durabilité, modularité et tranquillité d’esprit

Construites en acier, les baies NetShelter SX sont conçues pour durer. Elles s’inscrivent dans une logique d’évolutivité, de modularité, avec une garantie de 5 ans qui rassure les intégrateurs et exploitants.

« Ces baies sont pensées pour accompagner les entreprises dans la durée. Elles s’adaptent à l’évolution des besoins et permettent une meilleure prévisibilité des opérations », conclut Philippe Carle.