Le monde dans lequel nous vivons est imprévisible.

Un jour, vous pourriez aller travailler comme d’habitude, discuter avec des collègues autour d’un café et planifier votre week-end. Le lendemain, tout pourrait soudainement basculer.

La crise sanitaire mondiale est l’exemple parfait de la rapidité avec laquelle les choses peuvent évoluer. Cette pandémie a tellement modifié le monde qu’elle a pratiquement immobilisé l’humanité et ce, du jour au lendemain. Les entreprises ont fermé, plus personne ne sort. Tout a changé.

Alors que nous continuons d’avancer, en cherchant à nous reconstruire après une période de deux mois confuse et stressante, il est important de tirer les leçons de ce que nous avons vécu au début de l’année 2020. La pandémie a poussé les entreprises jusqu’aux limites de leurs capacités comme jamais auparavant. Toutefois, elle a également ouvert la voie à de nouvelles opportunités que de nombreuses entreprises n’avaient nullement envisagées jusqu’à présent.

Plus que jamais, nous sommes conscients du fait que les solutions de communication et de collaboration basées sur le cloud pourraient être la réponse à l’évolution et à la continuité des activités.

