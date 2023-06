Nous vous proposons de nous retrouver pour un moment exceptionnel puisque Guy Hervier accueille sur le plateau informatiqueNews Daniels Dines Co-CEO et cofondateur d’UiPath, l’une des principales « licornes » européennes dans le secteur du logiciel BtoB.

Daniels Dines nous expliquera en compagnie de Maxime Laugier Directeur Général de la filiale Française d’UiPath, comment en moins de 10 ans une startup basée à initialement à Bucarest s’est transformée en éditeur de logiciel de près de 4 000 salariés et dont la capitalisation approche les 10 milliards de dollars.

Il nous expliquera comment la RPA et maintenant l’automatisation intelligente explique ce succès et pourquoi c’est aujourd’hui un enjeu essentiel de compétitivité pour les organisations.

Mais au de la du discours marketing quels sont les bénéfices concrets l’automatisation ?

À l’occasion de l’UIPath Automation Summit, nous avons interrogé Nicolas Bouttier de la Française des jeux et Matheus Pessanha de la startup Payfit. Comment deux entreprises aux profils aussi différents tirent avantage de l’automatisation ?

Maxime Laugier Directeur général France et Matthieu Leroux Directeur commercial – Telco, Energy, Utilities, Retail chez UiPath, qui sont avec nous en plateau, reviennent sur ces deux témoignages et nous expliquent notamment que l’automatisation ne se limite pas aux entreprises disposant d’un legacy important mais s’ouvre à toutes les organisations notamment au travers du concept d’Automatisation by design.

A l’heure ou la hype autour des IA générative est à son paroxysme et que ces IA nous sont présentés comme des solutions quasi magiques, Sofiene Jenzri Senior Principal Sales Engineer/ AI Lead et Sofiane Sahir Senior Sales Engineer/ Discovery Suite Lead chef UiPath France dégonfle le mythe et nous expliquent concrètement comment notamment à l’aide d’une méthodologie de « Process Mining » on met en place une automation intelligence des processus et comment l’IA notamment générative peut apporter sa pierre à l’édifice.

Enfin pour mettre en place cette automatisation, quel est la place des partenaires, sont-ils indispensables et enfin comment la France se positionne sur le marché européen de l’automatisation des process ?

Pour répondre à ces questions nous recevons sur notre plateau Patricia Rio Responsable de l’Alliance Capgemini chez UiPath, Sebastian Gonzales, Chief Business Officer Western Europe & Mexico chez Roboyo, Jules de Brucker, Senior Consultant, Talan et Jérome Blanchard, Directeur Opérations Insurance & Financial Services, Hardis Group