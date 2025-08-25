Face à un système sous tension, l’IA s’impose comme une alliée capable de réduire la complexité numérique et d’alléger le quotidien des équipes médicales. Loin des promesses futuristes, l’IA dans la santé se déploie déjà dans des usages précis.

Longtemps partagée entre volonté d’innovation et impératifs de conformité, l’informatique dans le domaine de la santé a souvent avancé à pas mesurés. Cependant, un véritable tournant est actuellement en train de s’opérer : les directeurs des systèmes d’information (DSI) du secteur de la santé investissent massivement dans l’intelligence artificielle. Et ce n’est pas par effet de mode.

En France, l’IA s’impose peu à peu comme un levier stratégique pour moderniser le système de santé. En 2023, le gouvernement a renforcé sa stratégie nationale en santé numérique à travers l’Agence de l’Innovation en Santé, qui accompagne actuellement une quarantaine de projets, dont la moitié reposent sur des technologies d’IA. Parallèlement, le plan France 2030 prévoit plusieurs centaines de millions d’euros d’investissement dans l’IA appliquée à la santé.

Une surcharge numérique qui épuise un système déjà à bout de souffle

Les professionnels de santé, déjà exténués par la pression clinique, voient leur quotidien alourdi par une avalanche de contraintes administratives. Selon une enquête menée en mars 2023, 55 % d’entre eux ont connu au moins un épisode de burn-out.

Cet épuisement systémique est alimenté par des tâches répétitives, une documentation interminable, des systèmes d’information fragmentée, et une informatique qui, trop souvent, freine au lieu de fluidifier.

De la rédaction clinique à la facturation, en passant par la conformité réglementaire : chaque minute perdue dans des interfaces rigides et déconnectées consomme un peu plus l’énergie et la disponibilité des équipes. Les médecins qui s’attardent le soir pour terminer leur Dossier de Santé Électronique (DSE), les soignants bloqués dans des doubles saisies, les DSI submergés par des processus manuels – tous incarnent un besoin devenu criant d’automatisation intelligente et de fluidité numérique.

IA utile : avancer à petits pas et avec discernement

Malgré un élan évident envers l’IA, les DSI du secteur de la santé avancent avec précaution. L’intégration de cette technologie dans les flux de travail cliniques soulève des questions sensibles : comment garantir la qualité des données ? Quelles sont les implications éthiques des biais algorithmiques ? Comment sécuriser les données de santé protégées dans des environnements utilisant l’IA ?

Ces préoccupations sont légitimes, et c’est pourquoi les établissements de santé ne cherchent pas simplement à adopter l’IA, mais à le faire avec des garanties solides. Dans un secteur aussi critique, on ne peut faire l’impasse sur la sécurité, l’interopérabilité, et l’éthique. Les solutions les plus retenues aujourd’hui sont celles qui respectent ces exigences : aucune réutilisation des données patients pour l’entrainement des modèles, transparence des modèles, interopérabilité et conformité aux exigences de la CNIL, RGPD, et les cadres règlementaires.

Les cas d’usage les plus prometteurs ne sont pas forcément spectaculaires, mais à fort impact. Automatisation de tâches documentaires, assistance à la rédaction ou à la vérification de formulaires : autant d’exemples qui permettent de gagner un temps précieux et de réduire les erreurs humaines.

L’IA ne doit pas impressionner, elle doit fonctionner

L’IA ne doit pas être une démonstration technologique, mais une extension discrète, stratégique et concrète de l’infrastructure numérique existante. Pour être durable, son intégration doit s’appuyer sur ce qui est déjà là : DSE, outils de gestion, cloud souverain, plateformes documentaires.

Les véritables gains ne viennent pas de grandes ruptures, mais de petits usages bien choisis : une signature électronique accélérée, un compte rendu synthétisé, une donnée anonymisée, un document routé automatiquement.

L’IA dans la santé n’est plus une promesse lointaine : elle est déjà là, intégrée à des processus bien réels. Les DSI qui font la différence sont ceux qui la déploient avec discernement, en mettant la sécurité, la cohérence et les besoins opérationnels au cœur de leur démarche.

Par Wim Temmerman, SVP EMEA Sales chez Foxit

