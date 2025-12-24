La boîte de dialogue « RUN » (« Exécuter » en Français) est l’une des plus anciennes de Windows. Ultra basique, elle n’a jamais évolué depuis. Microsoft en prépare une toute nouvelle version, 30 ans après sa création originelle…

C’est officiel, Microsoft s’attaque à l’un des outils les plus anciens et les plus emblématiques de Windows : la boîte de commande Run. Introduite il y a plus de trente ans, cette petite fenêtre accessible via le raccourci Win + R n’avait pas évolué depuis l’ère Windows XP. En l’appelant, elle permet tout simplement d’entrer un nom de programme (un .exe, un .bat, ou autre) pour en lancer l’éxécution. Mais pour la future mise à jour 2026 de Windows 11, l’éditeur amorce enfin une modernisation visuelle, encore discrète mais révélatrice de sa volonté d’harmoniser l’ensemble de l’interface du système. La fenêtre n’ayant pas évolué depuis 30 ans, elle n’adopte en effet aucune des améliorations visuelles apportées depuis à Windows.

Pour l’instant, ce nouveau Run n’est pas officiellement annoncé. Il a été repéré par des utilisateurs du programme Windows Insider dans les versions de test de Windows 11 25H2, disponibles sur les canaux Dev et Beta. Le redesign adopte des lignes plus larges, une présentation plus aérée et une intégration plus cohérente avec le langage visuel Fluent Design déjà présent ailleurs dans le système. Pour l’instant, Microsoft conserve l’ancienne version en parallèle, signe que cette évolution reste expérimentale et encore instable.

Un redesign discret mais encore en test

Dans son état actuel, le nouveau Run n’est ainsi pas activé par défaut. Microsoft semble hésiter à remplacer totalement l’ancienne interface, probablement en raison de problèmes de stabilité observés lors des premiers tests.

Les deux versions cohabitent donc, et l’utilisateur peut basculer de l’une à l’autre via les paramètres système (Paramètres Windows -> Système -> Avancé). Cette prudence explique aussi pourquoi le redesign n’a pas encore été déployé largement, même au sein du programme Insider.

Comment activer le nouveau Run Windows 11

L’activation du nouveau Run nécessite un peu de manipulation et s’adresse clairement aux utilisateurs avertis. Ce qui est de toute façon la cible de la commande « WIN+R ». Il faut d’abord disposer d’une version récente de Windows 11 « Insider » issue des canaux Dev ou Beta.

L’outil tiers ViVeTool, disponible sur GitHub, est ensuite indispensable pour activer les fonctionnalités cachées avec la commande exécutée en mode administrateur (si vous avez activé Sudo dans les paramètres avancés du Système, n’hésitez pas à l’utiliser) :

sudo vivetool /enable /id:57156807,57259990,58527096,58381341

Une fois la commande exécutée, une nouvelle option apparaît dans les paramètres avancés du système (Paramètres Windows -> Système -> Avancé), où il devient alors possible d’activer explicitement la nouvelle boîte de dialogue Run.

Microsoft n’a pas encore communiqué sur un calendrier de déploiement officiel. En attendant, ce redesign reste un aperçu intéressant de la manière dont Windows 11 continue de moderniser ses fondations, même les plus anciennes, sans brusquer les habitudes des utilisateurs.

