La convergence des identités redéfinit les priorités : confiance, protection et maîtrise des usages… L’identité n’est plus un simple maillon du contrôle d’accès, elle devient la couche commune entre bâtiments, applications, réseaux et objets connectés. Dans ce basculement, confiance, gouvernance, mobile, biométrie et exigences réglementaires s’imposent comme les nouveaux marqueurs de maturité.

HID publie son rapport annuel 2026 State of Security and Identity, une étude internationale basée sur les retours de plus de 1 500 professionnels IT, sécurité et partenaires intégrateurs. Cette étude met en avant une transformation majeure l’identité devient le point de convergence entre sécurité physique et cybersécurité. Les organisations ne cherchent plus seulement à moderniser leurs systèmes d’accès. Elles veulent désormais concilier protection renforcée, gouvernance maîtrisée et liberté de choix pour les utilisateurs.

« Les responsables sécurité doivent moderniser leurs infrastructures d’identité tout en garantissant gouvernance, transparence et conformité. Les organisations les plus avancées sont celles qui parviennent à offrir des solutions flexibles sans compromettre le niveau de sécurité »,

explique Ramesh Songukrishnasamy, Senior Vice President Engineering chez HID.

L’identité au cœur des stratégies IT et sécurité

1 – La gestion des identités devient prioritaire

73 % des répondants placent la gestion des identités en tête de leurs priorités stratégiques.

Cette évolution traduit un changement structurel : les environnements physiques (bâtiments, contrôleurs, lecteurs, dispositifs IoT) sont désormais pleinement intégrés au système d’information. Ils constituent une surface d’attaque à part entière.

La question n’est plus de savoir s’il faut converger. Elle porte désormais sur la manière de le faire : réduction des frictions, conformité réglementaire (ISO, NIS2) et retour sur investissement mesurable.

2 – Identité unifiée : réponse stratégique aux exigences de conformité

75 % des organisations ont déjà déployé ou évaluent activement des solutions d’identité unifiée couvrant bâtiments, réseaux et applications.

Cette convergence permet :

– une meilleure visibilité sur les droits d’accès

– une réduction des comptes orphelins

– une cohérence entre accès physiques et logiques

– une amélioration des capacités d’audit

Autant d’éléments qui prennent une dimension particulière dans le contexte européen actuel, marqué par la mise en œuvre de NIS2 et le renforcement des exigences en matière de gouvernance des accès.

Les freins persistent : contraintes budgétaires (51 %), complexité d’intégration (37 %) et manque d’expertise (34 %). Mais aujourd’hui, les architectures fragmentées deviennent difficiles à justifier face aux exigences réglementaires croissantes.

3 – Les identifiants mobiles s’imposent

L’adoption des identifiants mobiles est désormais portée en priorité par des considérations de sécurité (50 %), devant la simple commodité d’usage (34 %).

Les environnements hybrides restent la norme : 84 % des utilisateurs conservent des badges physiques en complément du mobile.

Cette coexistence reflète la diversité des profils, des contraintes opérationnelles et des exigences réglementaires.

4 – Biométrie : entre renforcement de la sécurité et vigilance réglementaire

45 % des organisations considèrent la biométrie comme stratégique. Les technologies les plus déployées sont l’empreinte digitale (71 %) et la reconnaissance faciale (50 %).

Mais les préoccupations liées à l’éthique et à la protection des données ont plus que doublé en un an : 67 % des répondants expriment des inquiétudes modérées à élevées.

Transparence, conformité RGPD et cadre de gouvernance deviennent des conditions incontournables.

5 – La géolocalisation en temps réel (RTLS) gagne du terrain

Les solutions de localisation en temps réel (RTLS) progressent 42 % des utilisateurs finaux considèrent le RTLS comme stratégique et 40 % déclarent l’avoir déjà déployé, notamment dans la santé, l’industrie et la logistique.

Freins identifiés :

– Coûts (33 %)

– Complexité d’intégration (29 %)

– Protection des données (29 %)

38 % des partenaires estiment que leurs clients méconnaissent encore les capacités réelles de ces technologies.

6 – Le RFID devient une infrastructure

54 % des répondants utilisent activement la RFID pour le suivi d’actifs, la gestion des stocks ou la prévention des pertes.

La RFID n’est plus perçue comme une technologie émergente, mais comme un socle d’infrastructure opérationnelle. Les gains cités : rapidité de suivi (62 %) et visibilité accrue (41 %).

7 – Éthique et protection des données : un niveau d’exigence inédit

Au-delà des évolutions technologiques, le rapport met en lumière une préoccupation structurante : les enjeux éthiques et de protection des données atteignent un niveau inédit.

67 % des utilisateurs finaux expriment un niveau d’inquiétude modéré à élevé concernant les implications éthiques et la protection des données liées aux technologies d’identité, notamment la biométrie.

Dans un environnement marqué par le RGPD, la montée en puissance de l’IA et la mise en œuvre de NIS2, les organisations doivent désormais arbitrer entre renforcement des contrôles et respect des libertés individuelles.

Cette évolution se traduit par :

– la formalisation de cadres de gouvernance

– le développement de politiques internes dédiées

– l’intégration de mécanismes de transparence et d’audit dès la conception

La maturité cyber ne se mesure plus uniquement à la robustesse technique. Elle repose aussi sur la capacité à instaurer la confiance.

Une maturité croissante face aux contraintes opérationnelles

L’étude couvre des secteurs exposés et fortement régulés : santé, finance, éducation, industrie ou encore infrastructures essentielles. Partout, le constat est similaire. La sécurité ne se conçoit plus dans l’absolu. Elle se construit sous contraintes : budgets encadrés, dette technologique accumulée, exigences réglementaires renforcées.

Dans ce contexte, l’identité s’impose comme le véritable point d’arbitrage.

C’est à travers elle que les organisations tentent de concilier des impératifs parfois contradictoires : élever le niveau de protection sans alourdir les opérations, répondre aux exigences de conformité sans freiner l’activité, renforcer les contrôles sans dégrader l’expérience utilisateur.

Autrement dit, l’identité devient le terrain où se joue l’équilibre entre cybersécurité, performance et confiance.

Télécharger le rapport

Le rapport complet 2026 State of Security and Identity est disponible sur : HID 2026 State of Security and Identity Report | HID Global

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