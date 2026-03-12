L’IA ne supprime pas d’abord des métiers, elle met la pression sur les compétences. Sans talents capables de relier data, cloud et cybersécurité aux opérations, les projets restent bloqués au stade de la démonstration. La capacité à former vite sur ces sujets devient le principal levier pour industrialiser les usages de l’IA et soutenir la compétitivité. Le vrai mur n’est pas technologique, il est humain.

L’intelligence artificielle s’impose aujourd’hui dans les entreprises à un rythme inédit. Face à cette accélération, le débat public se trompe souvent de cible. À force de prédire la disparition des métiers, on passe à côté d’un enjeu central : celui de la capacité des organisations à transformer cette rupture technologique en réalité opérationnelle et humaine.

Car nous ne vivons pas une évolution de plus mais une transformation comparable à l’irruption d’Internet dans les entreprises au début des années 2000. Et comme à chaque bascule majeure, l’écart se creuse rapidement entre ceux qui s’adaptent et ceux qui décrochent. Les annonces récentes de plans dits « d’efficacité », qui se traduisent en réalité par des réductions de postes, illustrent en effet moins une vague brutale liée à l’IA qu’une difficulté persistante à anticiper l’évolution des compétences.

Le mur des talents

Selon les projections les plus récentes, près de 70 % des emplois verront leur périmètre significativement transformé au cours de la prochaine décennie. Un constat qui ne renvoie pas à une disparition massive des métiers mais à une transformation profonde des tâches. Dans ce contexte, la question des talents devient centrale.

Les métiers liés à la data, à l’IA, au cloud ou à la cybersécurité sont sous tension dans toutes les grandes économies. Or, sans talents capables de concevoir et déployer ces technologies, les stratégies d’IA peinent à dépasser le stade de l’expérimentation et à produire un impact durable à l’échelle de l’organisation.

Former pour amplifier

Les expériences menées à grande échelle montrent pourtant que l’adaptation est possible. Des collaborateurs peuvent acquérir rapidement de nouvelles compétences en s’appuyant sur l’IA comme outil d’apprentissage. Ici la technologie ne remplace pas l’humain, elle devient simplement un accélérateur de montée en compétences.

Et c’est là que se joue la différence entre les organisations qui subiront la transformation et celles qui l’orchestreront. Car investir dans les outils sans investir dans les équipes conduit inévitablement à une impasse. La performance durable repose en effet sur l’alignement entre capital technologique et capital humain.

Un enjeu collectif

La France dispose d’atouts solides : un système d’enseignement supérieur reconnu, un tissu d’ingénieurs et de spécialistes numériques dense, des entreprises capables d’intégrer rapidement de nouvelles technologies. L’enjeu n’est pas de combler un retard mais d’orchestrer efficacement ces différentes forces.

Cela suppose de considérer la formation continue comme une infrastructure stratégique. Entreprises, organismes de formation et partenaires technologiques doivent avancer de concert pour que l’adoption de l’IA renforce l’employabilité et la compétitivité. En alignant investissement technologique et montée en compétences, la France pourra ainsi transformer l’IA en un avantage compétitif durable au service de sa croissance.

____________________________

Par Long Le Xuan, Directeur Général France, Cognizant

____________________________

À lire également :