Entre mises à jour Windows toujours plus lourdes, un Copilot agentique qui prend la main dans Office, SAP qui mise sur Apache Iceberg, des RSSI sous pression et un gaspillage massif dans Kubernetes, cette semaine InfoNews Hebdo ausculte une IT toujours plus puissante, mais pas toujours mieux maîtrisée…

Nous sommes Jeudi… Et, mois de mai oblige, c’est exceptionnellement un jeudi que nous diffusons notre émission hebdomadaire InfoNews Hebdo. Cette semaine, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias reviennent sur ces mises à jour Windows devenues obèses, parfois plus proches du téléchargement massif que du correctif chirurgical. En cause : l’IA, le cumulatif, et une logique industrielle qui finit par peser lourd sur les réseaux comme sur le stockage. Et ceci alors même que Microsoft a lancé une initiative pour « réparer » Windows 11 et l’alléger en se préoccupant à nouveau (enfin!) des fondamentaux d’un OS.

L’IA, justement, s’invite désormais au cœur de Word, Excel, PowerPoint et bientôt Outlook. Avec les fonctions agentiques de Copilot, Microsoft ne promet plus seulement d’assister l’utilisateur, mais d’agir directement dans ses documents, ses feuilles de calcul, ses présentations et son agenda. Promesse de productivité, mais aussi nouveau chantier de gouvernance.

Côté data, SAP poursuit sa mue IA avec le rachat de Dremio et l’intégration native d’Apache Iceberg dans Business Data Cloud.

Côté cyber, les RSSI encaissent une pression croissante, entre reconnaissance insuffisante, attaques majeures et montée des menaces dopées à l’IA.

Et côté cloud, CISPE pousse son propre référentiel de souveraineté pendant que l’Europe envisage de muscler le DMA.

Enfin, carton rouge cette semaine au gaspillage Kubernetes : CPU à 8 %, GPU à 5 %, la chasse au gaspi cloud ne peut plus attendre!

3… 2… 1… InfoNews, c’est parti !