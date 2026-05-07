Entre mises à jour Windows toujours plus lourdes, un Copilot agentique qui prend la main dans Office, SAP qui mise sur Apache Iceberg, des RSSI sous pression et un gaspillage massif dans Kubernetes, cette semaine InfoNews Hebdo ausculte une IT toujours plus puissante, mais pas toujours mieux maîtrisée…
Nous sommes Jeudi… Et, mois de mai oblige, c’est exceptionnellement un jeudi que nous diffusons notre émission hebdomadaire InfoNews Hebdo. Cette semaine, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias reviennent sur ces mises à jour Windows devenues obèses, parfois plus proches du téléchargement massif que du correctif chirurgical. En cause : l’IA, le cumulatif, et une logique industrielle qui finit par peser lourd sur les réseaux comme sur le stockage. Et ceci alors même que Microsoft a lancé une initiative pour « réparer » Windows 11 et l’alléger en se préoccupant à nouveau (enfin!) des fondamentaux d’un OS.
L’IA, justement, s’invite désormais au cœur de Word, Excel, PowerPoint et bientôt Outlook. Avec les fonctions agentiques de Copilot, Microsoft ne promet plus seulement d’assister l’utilisateur, mais d’agir directement dans ses documents, ses feuilles de calcul, ses présentations et son agenda. Promesse de productivité, mais aussi nouveau chantier de gouvernance.
Côté data, SAP poursuit sa mue IA avec le rachat de Dremio et l’intégration native d’Apache Iceberg dans Business Data Cloud.
Côté cyber, les RSSI encaissent une pression croissante, entre reconnaissance insuffisante, attaques majeures et montée des menaces dopées à l’IA.
Et côté cloud, CISPE pousse son propre référentiel de souveraineté pendant que l’Europe envisage de muscler le DMA.
Enfin, carton rouge cette semaine au gaspillage Kubernetes : CPU à 8 %, GPU à 5 %, la chasse au gaspi cloud ne peut plus attendre!
Dans Word, Excel, PowerPoint et bientôt Outlook, Copilot ne se contente plus de suggérer : il édite, restructure, crée des tableaux, rafraîchit des présentations et prépare l’arrivée d’une bureautique où l’utilisateur demande, puis contrôle.
>> Word, Excel, PowerPoint, Outlook : Copilot passe à l’action
Une étude Harvey Nash montre un malaise profond dans la cybersécurité : attaques majeures, reconnaissance limitée, rémunérations insuffisantes et près d’un professionnel cyber sur deux tenté de changer d’emploi.
Belden rachète Ruckus Networks
Avec l’acquisition de Ruckus Networks pour 1,85 milliard de dollars, Belden complète son portefeuille réseau avec du WiFi d’entreprise, de la commutation campus et une brique IT qui renforce son positionnement entre réseau industriel et réseau d’entreprise.
Le Dossier
Le CISPE pousse son référentiel de souveraineté cloud
Face au Cloud Sovereignty Framework de l’Union européenne, CISPE avance son propre référentiel distinguant services « souverains » et services « résilients », avec une lecture très juridique, opérationnelle et technologique de la souveraineté numérique.
Rendez-Vous
Vers un renforcement du DMA ?
Le Parlement européen appelle la Commission à appliquer plus fermement le Digital Markets Act, notamment face aux gatekeepers, aux pressions extérieures, aux services cloud et aux nouveaux usages liés à l’IA générative.
Carton Rouge
La nécessaire chasse au gaspi cloud
Le rapport CAST AI sur Kubernetes est brutal : 8 % d’utilisation CPU, 20 % côté mémoire, 5 % seulement pour les GPU… À l’heure où l’IA fait exploser les besoins d’infrastructure, le gaspillage cloud devient un sujet économique, opérationnel et écologique majeur.