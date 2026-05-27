Remplacer un PC, un casque ou un smartphone encore fonctionnel n’a rien d’un geste neutre. Pour réduire les déchets électroniques et les coûts IT, le réflexe le plus efficace consiste souvent à faire durer, réparer, réaffecter puis reconditionner.

Chaque année, le monde produit des millions de tonnes de déchets électroniques, et ce chiffre ne cesse de croître. Pourtant, dans la plupart des entreprises, le réflexe reste le même : un équipement vieillit, on le remplace. Et si la meilleure décision pour son budget et pour la planète était simplement de faire durer ce qui fonctionne encore ?

Le rythme de renouvellement du matériel IT en entreprise s’est longtemps calé sur les cycles d’innovation technologique. Nouveaux processeurs, nouvelles normes de connectivité, nouvelles fonctionnalités : autant de raisons d’actualiser un parc. Mais cette logique a un coût environnemental que les données récentes rendent difficile à ignorer.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas l’utilisation quotidienne de nos appareils qui pèse le plus lourd dans le bilan carbone du numérique. L’extraction des matières premières, le transport depuis les sites de production, l’énergie mobilisée pour l’assemblage, tout cela est déjà « dépensé » avant la première utilisation. Ce déséquilibre a une implication concrète pour les entreprises : lorsqu’un équipement encore fonctionnel est remplacé, l’essentiel de son coût environnemental, celui de sa fabrication, est déjà engagé. À l’inverse, chaque mois d’utilisation supplémentaire permet d’amortir cette empreinte initiale.

Les trois piliers d’une stratégie IT responsable

Face à ce constat, les entreprises disposent de leviers concrets pour agir, bien avant d’en arriver au recyclage. La hiérarchie à adopter est claire : prolonger d’abord, reconditionner ensuite, recycler en dernier recours.

Prolonger la durée de vie : le geste le plus impactant

Le premier levier, et de loin le plus efficace, consiste à allonger la durée d’utilisation des équipements existants. La durée de vie est un contributeur majeur de l’impact environnemental global d’un équipement.

Concrètement, cela passe par des gestes souvent simples : entretien régulier, nettoyage, remplacement des pièces d’usure (batteries, composants dégradés), mise à jour logicielle. Ces actions ne demandent pas des moyens considérables, mais elles nécessitent une organisation et une prise de conscience de la part des équipes IT. Trop souvent, un équipement est mis au rebut non pas parce qu’il est irréparable, mais parce que personne n’a eu le temps d’évaluer s’il pouvait être remis en état.

Au-delà de l’entretien courant, prolonger la durée de vie d’un équipement passe aussi par une gestion rigoureuse de la flotte au quotidien. S’assurer que les matériels sont bien récupérés lors d’un départ ou d’un remplacement de poste, les auditer, puis les remettre en circulation auprès d’un autre collaborateur : autant de réflexes qui évitent que des équipements encore fonctionnels finissent dans un tiroir ou à la poubelle.

Le reconditionnement : une alternative crédible au neuf

Lorsqu’un équipement arrive en fin de première vie, le reconditionnement offre une voie intermédiaire entre le remplacement et la mise au rebut. Un reconditionnement local, en circuit court, qui préserve un maximum de pièces d’origine, maximise le gain environnemental. À l’inverse, un reconditionnement qui implique le remplacement systématique de composants et un transport intercontinental réduit considérablement l’avantage par rapport au neuf.

Le recyclage : indispensable, mais insuffisant

Le recyclage est souvent présenté comme la solution par défaut au problème des déchets électroniques. En réalité, il intervient en bout de chaîne et ne compense qu’une fraction de l’impact de la fabrication. À l’échelle mondiale, moins de 25 % des DEEE sont correctement collectés et recyclés. Le recyclage reste indispensable pour récupérer les matériaux en fin de vie et limiter les pollutions. Pour autant, il gagne à intervenir en dernier recours : par exemple, un casque audio de deux ans conserve encore une vraie valeur, tant sur le plan environnemental qu’économique, qui mérite d’être exploitée avant d’envisager la fin de vie.

La transition vers un IT plus durable ne passe donc pas nécessairement par des investissements lourds ou des révolutions technologiques. Elle commence par un changement de regard sur les équipements existants. La fabrication concentrant l’essentiel de l’impact environnemental du numérique, chaque mois d’utilisation gagné est un gain réel, économique et écologique. Il faut également considérer le reconditionnement non pas comme un compromis, mais comme une démarche à part entière, intégrée au cycle de vie de l’équipement.

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Par Sébastien Reverdy chez Bconnex

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