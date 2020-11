À l’occasion de la matinale organisée par le magazine IT For Business, Gérard Daniele, Software Enterprise Architecte chez Micro Focus revient sur la démarche DevOps et propose revient sur 4 points essentiels :

La place de la sécurité dans le développement d’applications d’entreprise ?

Quelles solutions pratiques pour assurer la « qualité » (fonctionnalité, performance, sécurité) des applications développées par l’entreprise

Quels outils choisir quand on met en place une stratégie DevOps ou DevSecOps, comment les choisir ?

Une fois la démarche mise en place comment aller plus loin ?

Découvrez ci-dessous le témoignage de Gérard Daniele dans le détail :