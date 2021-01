Le Cloud hybride libère d’énormes opportunités pour les entreprises : il apporte davantage de valeur pour l’activité et prend en charge les besoins stratégiques des applications existantes et nouvelles. Même si la diversité dans les environnements actuels peut s’avérer complexe, les opportunités générées sont sans précédent.

Le développement d’une stratégie pour le Data Center, le Cloud et le périmètre réseau qui tire avantage d’une infrastructure et d’opérations homogènes permet aux entreprises d’exploiter tout le potentiel de cette diversité, sans être affectées par la complexité et les risques associés. Le modèle VMware de Cloud hybride, qui repose sur VMware Cloud Foundation, s’appuie sur 20 ans de réussite sur le marché et donne à toutes les entreprises la voie à suivre, où qu’elles se situent dans leur transition vers le Cloud et quel que soit leur objectif.

Ce livre blanc, écrit en partenariat avec Soluceo et VMware, explique d’une part les meilleures pratiques relatives à la transition vers le Cloud hybride et décrit les avantages tant en terme technologique que financier de VMware Cloud Fondation dans cette perspective.

Télécharger le livre blanc