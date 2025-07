Quand Microsoft fusionne navigation, intelligence conversationnelle et assistant animé, l’ère des navigateurs Web copilotés s’ouvre, questionnant à la fois usages, sécurité et émotions numériques. Découvrez le « Copilot Mode » de Microsoft Edge et le nouvel avatar numérique qui personnifie l’assistant Microsoft Copilot !

La division Microsoft AI se montre de plus en plus active depuis sa création il y a un an. Elle vient de dévoiler deux évolutions expérimentales qui illustrent la stratégie « IA‑first » du groupe et sa volonté de réinventer tous les logiciels existants pour l’ère de l’IA. La première nouveauté surfe sur la mode des « Browsers IA » façon Comet de Perplexity AI avec l’introduction d’un « Copilot Mode » pour le navigateur Edge. La seconde rappellera des souvenirs aux anciens lecteurs, ceux qui ont fréquenté Clippy, avec l’arrivée d’une « Copilot Appearance » autrement dit un avatar animé destiné à humaniser l’assistant IA de Microsoft.

Edge devient un navigateur copiloté

C’est l’une des grandes tendances du moment. Transformer l’expérience des navigateurs Web en faisant de l’IA son interface principale. The Browser Company avait inauguré la tendance avec son ARC Browser avant que l’idée ne soit approfondie par Perplexity AI et son navigateur Comet et avant qu’OpenAI n’arrive avec son propre navigateur comme la rumeur l’affirme depuis plusieurs semaines.

Histoire de ne pas repartir d’une page blanche, Microsoft réinvente son navigateur Edge (et son volet Copilot) en introduisant un tout nouveau mode de navigation qui transforme l’exploration du Web.

Activable depuis les paramètres et gratuit « pour une durée limitée » (sic !!), Copilot Mode remplace la page Nouvel Onglet par une zone unique où recherche, conversation et navigation cohabitent. « Lorsque vous ouvrez un onglet avec Copilot Mode, vous voyez une page épurée avec un seul champ qui fédère chat, recherche et navigation » explique Microsoft.

Contrairement aux assistants de barre latérale apparus ces derniers mois, Copilot peut, si l’utilisateur l’y autorise, lire l’ensemble des onglets ouverts afin de proposer des comparatifs ou de poursuivre un projet là où il s’est arrêté. Microsoft évoque déjà des Actions vocales : ouverture de nouveaux onglets, extraction d’informations d’une page ou, à terme, réservation en ligne après accès volontaire à l’historique et aux identifiants.

La fonctionnalité est disponible dès aujourd’hui, même en Europe, aussi bien sur PC que sur macOS. Il suffit de lancer Microsoft Edge, de cliquer sur le lien « aka.ms/copilot-mode » puis de sélectionner « Turn on Copilot Mode ». Un assistant vous aide alors à prendre en main ce nouvel affichage.

Pour les DSI et RSSI, deux points méritent une attention particulière :

– L’activation est en mode « opt‑in ». Dès que l’activation est demandée, Copilot a lors accès aux onglets ouverts. Edge affiche des indices visuels quand l’IA lit le contexte pour aider les utilisateurs à comprendre ce que l’IA voit.

– Les données de navigation restent couvertes par la Privacy Statement de Microsoft et ne sont partagées qu’avec consentement explicite.

– Copilot Mode pourrait accélérer la recherche documentaire ou la rédaction, mais son accès multi‑onglets implique un audit des politiques d’accès aux données internes. Les RSSI devront vérifier la conformité des partages d’identifiants.

Cette approche cherche à rassurer alors que la fonction rapproche le navigateur des fameux « agents » capables d’exécuter des tâches complètes, à l’instar du « Agent Mode » apparu sur ChatGPT ces derniers jours.

Copilot prend visage… et vieillira avec l’utilisateur

En parallèle, la fonction « Copilot Appearance » arrive dans Copilot Labs (utilisateurs US, UK, Canada, et Edge Preview). L’assistant se matérialise sous la forme d’une goutte stylisée capable de bouger lèvres, sourcils et pupilles en temps réel. Une expression visuelle qui ne manquera pas de rappeler l’inoubliable Clippy d’Office 95 devenu culte.

Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI, justifie l’initiative : « Nous voulons que Copilot soit un compagnon authentique ; lui donner un visage qui mûrit avec vous crée un sentiment de parcours partagé ». Et le dirigeant va plus loin encore : Copilot « aura une identité permanente, un espace où il “vivra” et il vieillira ».

Concrètement, l’avatar affichera d’abord des traits juvéniles puis, au fil des mois, une « patine numérique » (rides, cheveux grisonnants) censée renforcer la relation utilisateur‑IA. La fonctionnalité est désactivable et Microsoft insiste sur « la prudence face à la dépendance émotionnelle » soulevée par les premiers testeurs.

Il y a fort à parier que d’autres acteurs imiteront Microsoft mais attendront probablement les premiers retours de terraux. L’ajout d’éléments affectifs – y compris dans des outils professionnels (Edge est souvent très utilisé en entreprise) – questionne la frontière entre UX, éthique et bien‑être numérique. Il faudra peut-être songer à des formations pour prévenir toute confusion entre outil et « ami » numérique.

