GPT-5 s’impose comme un tournant majeur, alliant rapidité, profondeur de réflexion et efficacité sur tous les usages, des questions de santé aux tâches professionnelles complexes. Cette génération hybride repousse les limites du possible et pose de nouveaux standards pour l’IA conversationnelle et agentique.

Après des mois d’attente, de spéculations et d’évolutions discrètes en coulisses, OpenAI vient de dévoiler officiellement GPT-5, accompagné non pas d’une mais de quatre variantes distinctes. Un tournant, bien plus qu’une mise à jour. Cette nouvelle génération s’annonce comme une réinvention de l’IA conversationnelle et agentique, née d’un constat lucide : les modèles classiques de type LLM avaient atteint leur plafond de verre.

Depuis GPT-3.5, et surtout GPT-4, les progrès de ChatGPT et de l’IA générative ont été impressionnants, mais le format même des grands modèles génératifs montrait ses limites. Coûts croissants, latence en hausse, hallucinations persistantes… il fallait plus qu’une simple montée en puissance. C’est là qu’OpenAI a changé de cap, intégrant les avancées venues des modèles à réflexion dits “o” – orientés sur le raisonnement, la planification, et l’usage d’outils structurés – pour réimaginer la conception de GPT-5.

« GPT-5 est un système unifié comprenant un modèle intelligent et efficace qui répond à la plupart des questions, un modèle de raisonnement approfondi (GPT-5 thinking) pour les problèmes plus complexes, et un routeur en temps réel qui décide rapidement lequel utiliser en fonction du type de conversation, de la complexité, des besoins en outils et de votre intention explicite (par exemple, si vous dites « réfléchis bien à cela » dans le prompt) » explique OpenAI. « Le routeur est continuellement entraîné sur des signaux réels, notamment lorsque les utilisateurs changent de modèle, les taux de préférence pour les réponses et l’exactitude mesurée, s’améliorant ainsi au fil du temps. Une fois les limites d’utilisation atteintes, une version allégée de chaque modèle prend en charge les requêtes restantes. Dans un avenir proche, nous prévoyons d’intégrer ces capacités dans un modèle unique. »

Microsoft nous le servait déjà depuis 1 semaine

Et pour les plus attentifs, GPT-5 ne débarque pas vraiment comme un inconnu. Depuis une semaine déjà, le mode “Intelligent” de Microsoft Copilot repose sur cette nouvelle architecture, procurant à des millions d’utilisateurs une expérience radicalement améliorée. Meilleure compréhension, réponses plus utiles, moins de verbiage, expression plus fluide… Le ressenti est unanime à la rédaction : depuis une semaine, Copilot bénéficie d’un véritable bond qualitatif. Et celui porte un nom… GPT-5 ! Car c’est bien le nouveau modèle d’OpenAI qui anime le nouveau mode « intelligent » de Copilot, une semaine avant son officialisation par son créateur, OpenAI !

Une famille de modèles

« GPT-5 donne vraiment l’impression de parler à un expert dans n’importe quel sujet, comme un expert de niveau doctorat », a déclaré Sam Altman, CEO d’OpenAI.

GPT-5 est en réalité une famille de modèles et se décline donc en plusieurs variantes, chacune pensée pour répondre à des besoins spécifiques.

GPT-5 mini privilégie la vitesse et le coût réduit, idéal pour les tâches courantes et les usages internes.

GPT-5 propose un équilibre puissance/précision adapté à la majorité des cas d’usage professionnels. Sur ChatGPT, GPT-5 est lui-même divisé en deux : la version par défaut et la version « Thinking » qui s’active également en précisant dans les requêtes au modèle « de réfléchir plus intensément ».

GPT-5 Pro est une version avancée qui réfléchit plus longtemps et consomme plus de ressources pour résoudre les problèmes les plus complexes. Elle remplace désormais « OpenAI o3 Pro » et n’est accessible qu’aux abonnés « ChatGPT Pro » à 300 dollars par mois.

Enfin, OpenAI propose une version GPT-5 nano dédié aux développeurs et pour l’instant uniquement accessible via des API.

Le meilleur modèle d’OpenAI

GPT-5 se révèle le modèle d’OpenAI le plus performant en codage, capable de créer des front-ends et des jeux en partant de zéro. Il est également plus performant lorsqu’il faut analyser et débugger de grands repository de codes sources.

Mais la bataille ne se joue plus seulement sur la performance brute. GPT-5 n’est pas simplement plus “intelligent”, il aspire à être plus utile, plus précis, plus intégré et plus convivial. Sa sortie s’accompagne de nouveaux modes vocaux par exemple.

GPT-5 se veut également bien plus pertinent et performant sur les questions de santé.

Il est aussi meilleur sur les tâches mathématiques et les tâches de raisonnement complexe, surpassant notamment OpenAI o3 sur les benchs mathématiques.

Modèle multimodal, il fait également avancer les IA dans le domaine de l’analyse d’images.

Surtout, et c’est peut-être le plus étonnant, GPT-5 est rapide.

« GPT-5 non seulement surpasse les modèles précédents sur les benchmarks et répond aux questions plus rapidement, mais — et c’est le plus important — est plus utile pour les requêtes du monde réel » précise OpenAI. Et d’ajouter « nous avons réalisé des avancées significatives dans la réduction des hallucinations, l’amélioration du suivi des instructions et la minimisation de la complaisance excessive, tout en améliorant les performances de GPT-5 dans trois des utilisations les plus courantes de ChatGPT : l’écriture, le codage et la santé ».

Dans un contexte où les entreprises cherchent la fiabilité autant que l’innovation, OpenAI joue gros avec ce lancement. Une récente étude montrait que les entreprises préféraient désormais les modèles Claude d’Anthropic aux GPT 4 et 4.1 d’OpenAI. La principale raison, c’est qu’Antrhopic a depuis « Claude 3.7 » réalisé la convergence entre modèles classiques et modèles de raisonnement, ce que la startup appelle des modèles hybrides.

GPT-5 est ainsi le premier véritable modèle hybride d’OpenAI qui combine son savoir-faire conversationnel issu de ses « GPT » et ses capacités de réflexion étendue issues de ses modèles « o3 » et « o4 ». Le roi compte bien récupérer sa couronne. Seul un usage prolongé dans les contextes de chaque entreprise permettra de déterminer si le modèle le plus puissant d’OpenAI est aussi le modèle le plus puissant du monde. La concurrence est dure avec Gemini 2.5 Pro Deep Think et Claude 4.1 Opus.

GPT-5 débarque même pour les utilisateurs gratuits

GPT-5 devient dès ce soir (ou demain, il faut laisser le temps de la migration de tous les serveurs, d’ailleurs il n’apparaît pas encore sur ceux de la rédaction qui continue de l’expérimenter via Microsoft Copilot mode Smart) le nouveau modèle par défaut de ChatGPT et vient immédiatement remplacer GPT-4o, OpenAI o3, OpenAI o4-mini, GPT 4.1 et GPT 4.5 puisqu’il les surpasse dans tous les benchmarks tout en étant plus rapide.

Les utilisateurs payants ont accès à « GPT-5 Thinking » qui invite le modèle GPT-5 à réfléchir plus intensément avant de répondre aux questions complexes.

OpenAI précise les différences et limites en fonction des abonnements : « Comme pour GPT-4o, la différence entre l’accès gratuit et payant à GPT-5 réside dans le volume d’utilisation. Les abonnés Pro bénéficient d’un accès illimité à GPT-5, ainsi que d’un accès à GPT-5 Pro. Les utilisateurs Plus peuvent l’utiliser confortablement comme modèle par défaut pour leurs questions quotidiennes, avec une utilisation significativement plus élevée que les utilisateurs gratuits. Les clients Team, Enterprise et Edu peuvent également utiliser GPT-5 confortablement comme modèle par défaut pour leur travail quotidien, avec des limites généreuses qui permettent à des organisations entières de s’appuyer sur GPT-5. Pour les utilisateurs du niveau gratuit de ChatGPT, le déploiement complet des capacités de raisonnement pourrait prendre quelques jours. Une fois que les utilisateurs gratuits atteignent leurs limites d’utilisation de GPT-5, ils passeront à GPT-5 mini, un modèle plus petit, plus rapide et très performant. »

À lire également :