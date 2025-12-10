Après le Web des pages et des apps, place au Web des agents IA… à condition qu’ils parlent enfin la même langue. C’est précisément la promesse de l’Agentic AI Foundation, qui veut transformer des briques éparses comme MCP ou Goose en un socle commun, ouvert et durable, pour des écosystèmes d’agents à grande échelle. Une association déjà ouvertement soutenue par tous les acteurs majeurs de l’IA… acteurs américains !

L’ère agentique a besoin de protocoles pour permettre aux agents IA de parler avec les données (MCP), de parler avec les autres agents (A2A), de parler avec les pages Web (NLWeb), etc. Mais, pour que cette ère agentique soit aussi universelle que le Web, il faut aussi un organisme à même de mettre tous ces protocoles en musique et de les normaliser.

La Linux Foundation vient d’annoncer la création de l’Agentic AI Foundation (AAIF), une organisation ouverte et neutre qui rassemble les géants de l’intelligence artificielle autour d’un objectif commun : établir des standards fiables pour les agents IA autonomes.

Cofondée par OpenAI, Anthropic et Block, avec le soutien de Microsoft, Google, AWS, Bloomberg et Cloudflare, l’AAIF marque une étape décisive dans l’évolution de l’IA. Que des acteurs… américains ! Les acteurs chinois pourtant très investis dans l’IA open source n’ont pas encore été conviés. Pas plus que les acteurs européens comme Mistral AI ou LightOn.

Des projets fondateurs

Trois premiers projets phares et fondateurs constituent le socle de départ de l’AAIF :

* MCP (Model Context Protocol), développé par Anthropic, devenu en un an le protocole universel pour connecter les modèles d’IA aux outils et aux données. Un standard de fait.

* Goose, conçu par Block, un cadre open source permettant de bâtir des agents locaux fiables et extensibles.

* AGENTS.md, proposé par OpenAI, une norme simple en markdown qui fournit aux agents IA des instructions cohérentes pour exécuter des tâches dans différents environnements.

Ces briques techniques sont décrites par Jim Zemlin, directeur exécutif de la Linux Foundation, comme « essentielles pour construire cette nouvelle génération de technologies agentiques ». Il ajoute : « Les réunir sous l’AAIF garantit qu’elles évolueront avec la transparence et la stabilité qu’offre une gouvernance ouverte ».

Reste que ces outils utiles ne sont pas suffisants. Il en faudra d’autres pour gérer des écosystèmes d’agents interopérables.

Une vision partagée

Les acteurs impliqués insistent sur l’importance de l’ouverture. Pour Microsoft, « l’avenir agentique doit être construit ensemble, et au grand jour ». Anthropic rappelle que MCP, né comme un projet interne, est devenu « le standard de l’industrie pour connecter les systèmes d’IA aux données et aux outils ». Quant à Block, son responsable open source Manik Surtani souligne : « Nous sommes à un moment critique. L’IA peut rester fermée et propriétaire, ou être guidée par des standards ouverts pour le bénéfice de tous ».

OpenAI partage cette conviction : « Les agents IA ont besoin d’une infrastructure fiable et accessible. En cofondant l’AAIF et en offrant AGENTS.md, nous voulons établir des pratiques transparentes qui rendent leur développement plus sûr et prévisible ».

Un enjeu stratégique

Au-delà des technologies, l’AAIF incarne une volonté de prévenir la fragmentation du secteur. Jim Zemlin résume l’enjeu : éviter un futur dominé par des « murs fermés » où les agents seraient prisonniers de plateformes propriétaires. Bâtir une infrastructure commune, ouverte et interopérable, qui permette aux agents IA de coopérer à grande échelle, sera donc la grande mission de cette AAIF et de tous ceux qui la soutiennent. Qu’elle soit directement rattachée à la Linux Foundation est un gage de pérennité.

Avec déjà des milliers de serveurs MCP déployés et des dizaines de milliers de projets adoptant AGENTS.md, l’AAIF s’impose déjà comme un catalyseur d’innovation. Les prochains rendez-vous, comme le MCP Dev Summit prévu en avril 2026 à New York, devraient confirmer l’élan de cette alliance. Et l’émergence de nouveaux standards agentiques… Reste à voir qui en Europe et en Chine rejoindra cette fondation…

