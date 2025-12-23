Windows 11 ne se contente plus d’un bouton Copilot : l’IA s’accroche à la barre des tâches et veut devenir un réflexe. Recherche, agents et contexte Microsoft 365 passent par la même porte d’entrée, à la voix comme au clavier.

On le sait et on en a déjà parlé plusieurs fois, Microsoft prépare une nouvelle étape dans l’évolution de Windows 11, avec une mise à jour qui place l’intelligence artificielle au cœur de l’expérience utilisateur. Une évolution diversement appréciée mais qui parait en toute logique inévitable.

Déployées progressivement via les canaux Insider Dev et Beta, ces nouveautés marquent un tournant, notamment pour les usages professionnels, en intégrant plus profondément Copilot et des agents IA directement dans la barre des tâches, comme le démontre la dernière Build « Windows Insider ».

Copilot devient un point d’entrée central dans Windows 11

Avec l’arrivée d’Ask Copilot dans la barre des tâches, Windows 11 propose désormais un accès unifié à Microsoft 365 Copilot, aux agents IA et à la recherche système. Cette interface, activable sur option, vise à rendre l’IA plus naturelle dans les usages quotidiens, que ce soit par la voix ou par le texte. Pour les utilisateurs professionnels disposant d’une licence Microsoft 365 Copilot, Copilot peut s’appuyer sur le contexte de travail (documents, échanges ou données internes stockés au sein de l’écosystème Microsoft 365) afin de fournir des réponses et des actions plus pertinentes.

La recherche bénéficie également d’un rafraîchissement visuel et fonctionnel, avec des résultats plus rapides pour retrouver applications, fichiers ou paramètres, tout en restant complémentaire de la recherche Windows classique accessible depuis le menu Démarrer.

Des agents IA visibles et suivis en temps réel

Autre évolution majeure, entrevue à l’occasion du dernier Microsoft Ignite 2025, Windows 11 introduit un nouveau cadre permettant aux agents IA d’apparaître directement dans la barre des tâches. Le premier à en bénéficier est Researcher, un agent de Microsoft 365 Copilot capable de produire des rapports détaillés. Lorsqu’une tâche lui est confiée, son avancement devient visible via une icône dédiée, avec des mises à jour accessibles au survol de la souris et une notification une fois le travail terminé.

Microsoft teste également les Agent Launchers, un mécanisme standardisé permettant aux applications d’exposer leurs agents IA afin qu’ils puissent être invoqués depuis Ask Copilot ou d’autres points du système. Cette approche ouvre la voie à une intégration plus large de l’IA dans Windows, au-delà des seuls outils Microsoft.

En parallèle de ces ajouts centrés sur l’IA, la mise à jour apporte des ajustements plus discrets mais concrets, comme une personnalisation accrue du Narrateur ou une interface de dictée vocale allégée sur le clavier tactile, pensée pour limiter les distractions visuelles.

Des évolutions qui confirment la stratégie de Microsoft pour faire évoluer Windows 11 en 2026 et transformer le système en une plateforme où l’intelligence artificielle n’est plus un simple outil, mais un compagnon intégré vraiment au cœur de Windows.

