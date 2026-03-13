Les infrastructures IT au cœur de la performance du système d’information

Serveurs, réseaux, stockage, virtualisation, conteneurs, edge computing : les infrastructures IT forment le socle sur lequel reposent toutes les applications et services numériques de l’entreprise. Dans un contexte où l’IA générative et les agents autonomes exigent des ressources de calcul sans précédent, les choix d’infrastructure deviennent des décisions stratégiques à part entière.

InformatiqueNews suit l’évolution des technologies d’infrastructure pour les équipes IT et les DSI des organisations françaises : évolutions des architectures hyperconvergées, montagne en puissance des GPU pour l’IA, nouveaux paradigmes de stockage flash (NVMe, all-flash), réseaux haut débit (Wi-Fi 7, 400GbE), évolution post-VMware et alternatives à la virtualisation.

Les enjeux infrastructure des DSI en 2026

Infrastructure IA : accélérateurs GPU, NPU, infrastructure MLOps et plateformes d’inférence — comment dimensionner et financer les ressources nécessaires à l’IA d’entreprise.

: accélérateurs GPU, NPU, infrastructure MLOps et plateformes d’inférence — comment dimensionner et financer les ressources nécessaires à l’IA d’entreprise. Post-VMware : après le rachat par Broadcom et la fin des licences perpétuelles, quelles alternatives à VMware vSphere ? Nutanix, Proxmox, OpenShift, migration vers le cloud natif.

: après le rachat par Broadcom et la fin des licences perpétuelles, quelles alternatives à VMware vSphere ? Nutanix, Proxmox, OpenShift, migration vers le cloud natif. Stockage et données : explosion des volumes de données, flash NVMe génération 5, stockage objet, protection des données contre les ransomwares — les stratégies gagnantes.

: explosion des volumes de données, flash NVMe génération 5, stockage objet, protection des données contre les ransomwares — les stratégies gagnantes. Réseau et connectivité : Wi-Fi 7 en entreprise, SD-WAN, SASE, 5G privée pour l’industrie — architectures réseau adaptées aux usages distribués et au télétravail.

: Wi-Fi 7 en entreprise, SD-WAN, SASE, 5G privée pour l’industrie — architectures réseau adaptées aux usages distribués et au télétravail. Green IT : PUE des data centers, refroidissement liquide, serveurs ARM économes — réduire l’empreinte carbone de l’infrastructure sans sacrifier la performance.

Analyses techniques et retours d’expérience

Retrouvez chaque semaine nos analyses des nouvelles offres hardware et logicielles, les retours d’expérience de DSI et directeurs infrastructure, et les décryptages des évolutions technologiques qui façonnent les SI de demain.