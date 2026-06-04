Pénurie et flambée des prix des composants obligent, le renouvellement systématique du matériel n’a plus rien d’évident. Stordata en fait un argument commercial avec Oxygen, une offre de conseil et de services qui mise sur l’optimisation de l’existant et un stock interne de pièces détachées pour décaler les investissements, tout en cochant la case RSE.

La tension sur les composants n’est plus seulement un problème d’achats : elle s’invite désormais dans les arbitrages stratégiques des directions IT. Allongement des délais d’approvisionnement, prix qui s’envolent, projets qu’il faut malgré tout absorber… L’équation pousse de nombreuses organisations à repenser le réflexe du renouvellement matériel.

C’est sur ce terrain que Stordata, historiquement positionné sur la modernisation des infrastructures, étend son offre de conseil avec un programme baptisé Oxygen, dont l’ambition tient en une phrase : pérenniser l’existant sans dégrader la qualité de service, tout en faisant de la place aux nouveaux projets.

Croître sans réinvestir : la chasse aux capacités dormantes

Premier levier mis en avant : l’optimisation. Stordata associe ses services de conseil à StorM, un outil de métrologie maison qui inventorie les composants, suit la consommation des ressources, visualise les performances et relie ces données dans une vue de bout en bout.

De quoi identifier rapidement, selon l’intégrateur, des « gisements d’optimisation » permettant à une infrastructure en place d’accueillir de nouveaux usages sans matériel supplémentaire.

L’argument repose sur un constat que Stordata tire de son expérience terrain : 30 à 40 % des capacités d’un SI seraient sur-allouées et ne participeraient jamais à la production. Un chiffre à prendre pour ce qu’il est, une moyenne observée par le prestataire, mais qui résume bien l’idée : avant d’acheter, vérifier ce qui dort déjà dans les baies.

Un stock de pièces détachées pour repousser l’échéance

Le second pilier joue sur le maintien en conditions opérationnelles. Stordata revendique un stock interne conséquent de pièces détachées couvrant l’ensemble des équipements de son parc clients, lui permettant de prolonger la durée de vie des plateformes au-delà des fenêtres de garantie habituelles et de décaler d’autant les investissements.

Une approche qui, mécaniquement, sert aussi le discours environnemental : en allongeant le cycle de vie du matériel, l’entreprise inscrit l’offre dans une logique de réduction de l’empreinte carbone, positionnée par Stordata au cœur de sa stratégie.

Pour Joël Thouvenin, directeur général de Stordata, Oxygen permet « de redonner du souffle à l’IT en limitant l’impact de la flambée des prix des composants » et d’offrir aux entreprises « un réel ROI mesurable à court terme ».

Reste, comme toujours avec ce type de promesse, à confronter le discours aux résultats sur le terrain : la rentabilité d’une démarche d’optimisation dépend largement de l’état réel du parc et de la maturité des équipes. Mais dans un contexte où chaque euro d’investissement matériel se négocie, l’idée de presser d’abord l’infrastructure existante avant de signer un bon de commande a de quoi retenir l’attention des DSI.

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