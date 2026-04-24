Cette semaine, InfoNews Hebdo ausculte les nouveaux fronts de l’IA d’entreprise, du cloud et de la souveraineté numérique. Au programme : Google Agent Platform, la suite collaborative de Sopra Steria, les alternatives à VMware, Kubernetes managé, SpaceX dans le code assisté… et le monde à l’ère Mythos face au tsunami annoncé des correctifs logiciels.

Pour ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo, l’actualité IT confirme une tendance lourde : l’IA ne se contente plus d’assister les usages, elle commence à redessiner les plateformes, les infrastructures et jusqu’aux chaînes de développement logiciel.

Google pousse son Gemini Enterprise Agent Platform pour industrialiser les agents en entreprise.

Sopra Steria entre, de son côté, sur le terrain très politique des suites collaboratives, à l’heure où la dépendance aux grands environnements américains reste un sujet sensible pour les DSI.

Même logique d’alternative sur l’infrastructure : SUSE et Cloudbase veulent proposer une voie de sortie crédible aux clients VMware, tandis que Clever Cloud enrichit son offre avec une distribution Kubernetes managée.

Dans un autre registre, SpaceX s’invite dans la course au code assisté, preuve que l’IA de développement devient un actif stratégique bien au-delà des éditeurs logiciels traditionnels.

Enfin la planète Cyber reste chamboulée par les annonces de Mythos Preview et de GPT-5.4-Cyber avec leurs capacités avancées pour dénicher les failles. Ce qui soulèbe une question plus inquiétante qu’il n’y paraît : comment absorber le tsunami de patches que l’IA pourrait bientôt générer ? Enfin, notre Carton rouge s’intéresse à l’« humour » de la DGSI et au scandale de l’ANTS, symptôme d’un malaise plus profond autour des services numériques publics.

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Sommaire

En Bref

Gemini Enterprise Agent Platform : Google veut industrialiser les agents IA

Avec son Agent Platform (refonte agentique de Vertex AI), Google entend fournir aux entreprises une base plus structurée pour créer, orchestrer et superviser des agents IA réellement intégrés aux processus métiers.

>> Google Cloud Next’26 : Google complète Gemini Enterprise et lance son « Agent Platform »

>> Google Workspace Intelligence : Google étoffe Gemini avec une couche contextuelle qui lui manquait

>> TPU 8t et 8i : Google dégaine deux puces IA pour dompter l’ère des agents

Sopra Steria lance sa suite collaborative

Sopra Steria avance sur le terrain des outils collaboratifs avec une proposition qui s’inscrit dans le débat, très européen, sur l’autonomie numérique et la maîtrise des environnements de travail.

>> Sopra Steria lance une suite collaborative souveraine open source

SUSE et Cloudbase veulent offrir une alternative à VMware

Face aux inquiétudes provoquées par l’évolution de l’écosystème VMware, SUSE et Cloudbase proposent une option destinée aux entreprises en quête de continuité, d’ouverture et de moindre dépendance.

Clever Cloud lance sa distribution Kubernetes managée

Clever Cloud renforce son positionnement de cloud européen avec une distribution Kubernetes managée, pensée pour simplifier l’exploitation des conteneurs sans abandonner la maîtrise de l’infrastructure.

SpaceX entre dans la course au code assisté

Après les géants du logiciel, c’est au tour de SpaceX de s’intéresser de près au code assisté par IA. SpaceX et Cursor ont conclu un partenariat stratégique autour du code assisté par IA, donnant à Cursor accès à de très fortes capacités de calcul pour entraîner ses modèles. L’accord inclurait aussi une option de rachat à 60 milliards de dollars, signe que le développement logiciel dopé à l’IA devient un enjeu industriel majeur.

Le Dossier

Mythos et le tsunami des patches à venir

Avec Mythos, l’IA promet d’accélérer massivement la correction logicielle. Mais derrière la promesse se profile un défi redoutable : tester, qualifier, prioriser et gouverner une avalanche de correctifs.

>> Anthropic s’associe aux géants de la Tech pour contrôler les dérives de sa future IA « Mythos »

>> GPT-5.4-Cyber : OpenAI répond du TAC au TAC à Anthropic Claude Mythos

>> Mythos et Glasswing : les 10 secousses qui attendent les DSI et les RSSI selon Forrester

>> Claude Opus 4.7 : Anthropic muscle son modèle phare, mais garde Mythos sous clé

>> GPT-5.5 : OpenAI contre-attaque et reprend la couronne des modèles grand public

Rendez-Vous

Tout sur les data centers à Datacloud Congress

Datacloud Congress sera l’occasion de faire le point sur les grands enjeux des centres de données : explosion des besoins IA, énergie, refroidissement, souveraineté, densité et nouveaux équilibres industriels.

Carton rouge

L’« humour de la DGSI » et le scandale de l’ANTS

Entre communication maladroite et dysfonctionnements administratifs, l’affaire autour de la fuite de données de l’ANTS rappelle que la confiance numérique ne se décrète pas : elle se construit par la fiabilité, la transparence et le respect des usagers. Un respect que l’administration semble avoir oublié…