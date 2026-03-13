La transformation digitale des ressources humaines, un enjeu stratégique pour les DSI

Recrutement assisté par IA, automatisation des processus RH, déploiement de SIRH dans le cloud, analyse prédictive des talents, expérience collaborateur numérique : la direction des ressources humaines est devenue l’un des premiers partenaires de la DSI dans la transformation digitale de l’entreprise. Les systèmes d’information RH (SIRH) se complexifient, s’interconnectent avec l’ERP, la paie, la gestion des accès (IAM) et les plateformes de collaboration.

InformatiqueNews couvre l’actualité de la transformation digitale RH pour les DSI, DRH et responsables SIRH : évolutions des grandes plateformes (SAP SuccessFactors, Workday, Oracle HCM, ADP), IA appliquée aux RH, conformité RGPD des données collaborateurs, gestion des identités, enjeux de cybersécurité liés aux données RH.

Les tendances RH digitales en 2026

IA générative dans les RH : rédaction d’offres d’emploi, analyse de CV, génération de plans de formation, chatbots RH — comment les équipes RH et IT déploient ces outils tout en maîtrisant les biais algorithmiques.

: rédaction d’offres d’emploi, analyse de CV, génération de plans de formation, chatbots RH — comment les équipes RH et IT déploient ces outils tout en maîtrisant les biais algorithmiques. SIRH cloud et intégration SI : migration des SIRH vers le cloud, intégration avec l’ERP et les outils de productivité, gestion des API RH, interopérabilité des données collaborateurs.

: migration des SIRH vers le cloud, intégration avec l’ERP et les outils de productivité, gestion des API RH, interopérabilité des données collaborateurs. Gestion des identités (IAM/IGA) : onboarding et offboarding automatisés, gouvernance des accès liée aux processus RH, rôle clé de la DSI dans la sécurisation du cycle de vie des identités.

: onboarding et offboarding automatisés, gouvernance des accès liée aux processus RH, rôle clé de la DSI dans la sécurisation du cycle de vie des identités. RGPD et données RH : traitement des données sensibles des collaborateurs, durées de conservation, droits d’accès, obligations d’information — les points de vigilance pour les DPO et RSSI.

: traitement des données sensibles des collaborateurs, durées de conservation, droits d’accès, obligations d’information — les points de vigilance pour les DPO et RSSI. Télétravail et outils collaboratifs : Microsoft 365, Slack, Teams, gestion des accès distants sécurisés, politique BYOD et impact sur la gestion des postes de travail.

RH et DSI : un partenariat de plus en plus stratégique

Les projets SIRH, de gestion des identités ou d’automatisation RH sont aujourd’hui co-pilotés par la DRH et la DSI. Découvrez chaque semaine nos analyses et retours d’expérience pour réussir cette collaboration stratégique au service de la transformation de l’entreprise.