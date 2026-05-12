L’IA agentique ne pardonnera pas les données mal classées, mal contextualisées ou mal gouvernées. Entre transparence algorithmique, hyper-souveraineté et reporting ESG, les entreprises doivent passer d’une conformité défensive à une gouvernance pilotée en temps réel. Voici pourquoi et comment…

Ces dix dernières années, des réglementations telles que le RGPD ont posé les bases essentielles de la gouvernance moderne des données. Ce qui a commencé comme un mouvement axé sur la protection de la vie privée s’est rapidement étendu à un paysage réglementaire beaucoup plus vaste. Au niveau européen, des règlementations comme la loi européenne sur l’IA (AI Act) et la règlement européen sur les données (Data Act), ainsi que des obligations de reporting financier et opérationnel spécifiques à chaque secteur, redéfinissent la manière dont les données sont consultées, partagées, traitées et gouvernées tout au long de leur cycle de vie.

La prochaine vague de réglementation est déjà en marche. Elle est impulsée par l’industrialisation de l’IA, notamment les modèles de base et les systèmes agentiques de plus en plus autonomes. Ces technologies redéfinissent les attentes en matière de transparence, de responsabilité, de compréhension du contexte et de gestion des risques.

Les organisations ne se contentent plus de gérer des données : elles gèrent une classe d’actifs à haut risque et à forte valeur ajoutée qui influe directement sur les performances de l’IA, l’exposition aux risques de non-conformité et la résilience opérationnelle. D’ici 2030, le succès dépendra de la capacité à dépasser une conformité réactive pour adopter une gouvernance anticipative et axée sur la valeur, où la réglementation devient un catalyseur d’innovation, d’agilité et de confiance dans la prise de décision pilotée par l’IA.

Les trois piliers de la future réglementation

Pilier 1 : Responsabilité de l’IA et transparence algorithmique

L’attention réglementaire s’est déjà étendue au-delà des données elles-mêmes pour inclure leur utilisation au sein des systèmes d’IA. Des cadres tels que l’AI Act formalisent des exigences comme les évaluations d’impact algorithmique, les évaluations des biais et de la robustesse, la documentation des jeux de données d’entraînement et la supervision humaine obligatoire pour les cas d’utilisation à haut risque comme le recrutement, la notation de crédit et la santé. Ces obligations ne feront que s’intensifier à mesure que l’IA et les systèmes multi-agents se généraliseront. La gouvernance devra évoluer pour couvrir non seulement les jeux de données, mais aussi les modèles qui les intègrent.

Un concept émergent essentiel est celui de « contexte de confiance » : il ne suffit plus que les systèmes d’IA s’appuient sur des données exactes et complètes, ils doivent également les interpréter correctement dans leur contexte. Un terme unique comme « puces » pourrait désigner aussi bien des insectes que des semi-conducteurs. Le terme « genre » peut désigner un descripteur stylistique ou une variable statistique. Dans ce cas, une mauvaise interprétation n’est pas un simple problème technique, mais un manquement à la gouvernance.

A mesure que les résultats de l’IA influencent de plus en plus les actions des clients, les décisions opérationnelles et l’exécution automatisée, les défaillances contextuelles seront considérées comme des risques majeurs. La fiabilité du contexte deviendra donc fondamentale : les organisations devront démontrer que les résultats de l’IA sont explicables, pertinents, alignés sur les objectifs et font l’objet d’un suivi continu. Cela représente un passage de la gouvernance des inputs à la gouvernance des résultats et des recommandations.

Pilier 2 : Hyper-souveraineté et localisation géographique

Le concept de résidence des données évolue vers une véritable souveraineté des données. D’ici 2030, il ne suffira plus de stocker des données dans une zone géographique spécifique. Les organisations devront contrôler qui peut accéder à ces données, sous quel régime juridique et à quelles fins, même au sein de structures multinationales. Cette évolution introduit un nouveau niveau de complexité, notamment pour les organisations opérant dans des environnements cloud et des écosystèmes multinationaux. La gouvernance doit s’étendre au-delà des systèmes internes pour inclure les partenaires, les fournisseurs et les réseaux de partage de données.

La gouvernance des données de la chaîne d’approvisionnement et de l’écosystème deviendra essentielle. Les organisations devront assurer le suivi de la provenance des données, des niveaux de protection et des métadonnées associées, au-delà des frontières et des secteurs d’activité. La souveraineté s’appliquera non seulement aux données brutes, mais aussi aux métadonnées, aux modèles d’IA et au savoir-faire opérationnel.

Pilier 3 : Durabilité des données et responsabilité extra-financière

Avec l’essor rapide du reporting en matière de développement durable et d’informations extra-financières, la qualité et la gouvernance des données sous-jacentes feront l’objet d’une attention accrue. Ce qui a commencé comme le reporting ESG évolue vers une discipline structurée et auditable, comparable au reporting financier. La réglementation exigera en effet des indicateurs étayés par des preuves, allant du calcul de l’empreinte carbone à l’approvisionnement éthique et aux indicateurs relatifs aux effectifs. Dans ce contexte, une mauvaise gouvernance des données engendre non seulement des risques réglementaires, mais aussi des atteintes à la réputation et des risques stratégiques.

Les pratiques responsables en matière de données perdureront donc au-delà de la simple tendance ESG et deviendront une exigence permanente. Les organisations devront garantir que les données extra-financières soient aussi fiables, traçables et auditables que les données financières, grâce à des cadres de gouvernance robustes.

Préparer les entreprises à une transformation stratégique

Les inventaires de données traditionnels, souvent gérés par des tableurs ou un étiquetage manuel, ne suffisent plus dans les environnements complexes et distribués. Les organisations doivent adopter la découverte, la classification et le suivi automatisés des données au sein d’infrastructures multicloud et hybrides.

L’évolution vers une intelligence contextuelle des données est donc fondamentale. Elle implique de comprendre non seulement quelles données existent, mais aussi d’où elles viennent, comment elles sont utilisées, par qui et dans quel but. Ce niveau de visibilité est essentiel pour la confiance dans l’IA, l’explicabilité et la conformité réglementaire. Pour y parvenir, il est nécessaire de disposer de métadonnées dynamiques, de catalogues de données enrichis, d’une cartographie active des données et d’une automatisation assistée par l’IA. Ces capacités permettent aux organisations de relier en continu les données, les modèles et leur utilisation. Il en résulte la capacité de démontrer la valeur, d’anticiper les risques et d’adapter les cadres de gouvernance en temps réel, sans freiner l’innovation.

La conformité ne peut plus être considérée comme une simple étape finale. La gouvernance doit être intégrée directement au cycle de vie du développement et de l’exploitation. Cela signifie intégrer la gouvernance aux outils utilisés par les ingénieurs, les data scientists et les utilisateurs métiers, en traitant les politiques comme du code. Les politiques doivent être appliquées automatiquement dès la création, la transformation ou l’utilisation des données. Lorsque la gouvernance devient non intrusive et s’appuie sur l’IA, elle favorise l’adoption plutôt que la résistance. Elle améliore la qualité des données de manière proactive et garantit un retour sur investissement continu. Dans ce modèle, la gouvernance évolue d’une fonction de contrôle à un levier stratégique de création de valeur.

Cependant, la technologie seule ne suffit pas : les organisations doivent cultiver une culture axée sur les données qui imprègne toutes les fonctions, des affaires juridiques et de la conformité au marketing et au développement produit. A mesure que les systèmes d’IA gagnent en autonomie, tous les employés devront posséder un niveau minimal de connaissances en matière de données et d’IA. L’objectif n’est pas une confiance aveugle dans les résultats de l’IA, mais la capacité de les questionner, de les interpréter et de les contextualiser.

L’intégration de la gestion des données au sein des unités opérationnelles deviendra essentielle. Grâce à l’automatisation plutôt qu’à des processus manuels lourds, ces responsables veilleront à la qualité des données et à leur intégrité contextuelle. A l’instar de l’assurance qualité dans le développement logiciel, cette approche garantit que les systèmes d’IA sont validés à l’aide de données fiables et contextualisées avant leur déploiement.

La gouvernance des données, ou l’art de prendre de l’avance

D’ici 2030, le coût d’une mauvaise gouvernance des données dépassera largement le cadre des amendes réglementaires. Il se traduira par une agilité réduite, un retard dans l’innovation et une méfiance fondamentale envers les opérations pilotées par l’IA. A l’inverse, une gouvernance proactive, s’appuyant sur l’IA, deviendra un puissant moteur de croissance. Les organisations qui font confiance à leurs données pourront innover plus rapidement, collaborer plus efficacement et s’adapter en permanence à l’évolution des conditions réglementaires et du marché.

Plutôt que de s’appuyer sur une source unique de vérité, les organisations leaders adopteront des approches plus flexibles et distribuées (similaires aux architectures de maillage de données) où plusieurs domaines de données gouvernés sont connectés par des politiques partagées, des métadonnées et une supervision pilotée par l’IA. Celles qui investissent aujourd’hui seront non seulement prêtes pour 2030, mais contribueront également à définir les normes, les pratiques et les attentes que les autres devront à terme respecter.

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Par Laurent Carrière, Vice-président EMEA South, Informatica

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