Au cours du premier semestre 2020, le terme « sans précédent » est devenu un cliché.

La façon dont nous vivions, achetions et travaillions a été soudainement bouleversée. À cause de la crise sanitaire mondiale, de nombreuses entreprises ont été contraintes de fermer leurs portes presque du jour au lendemain, et les familles ont été sommées de rester chez elles.

Les communications d’entreprise font parties des domaines qui ont subi les conséquences de ce nouvel environnement. De nombreux centres de contact ont fait leur possible pour faire face à l’augmentation massive de la demande. Parallèlement, les entreprises ont pris conscience qu’elles n’étaient pas prêtes à évoluer dans un environnement où le bureau traditionnel n’est pas une option.

Alors que le monde commence à retrouver un équilibre et que les pays se rouvrent progressivement au commerce, toutes les organisations doivent avoir un plan. Les leaders du marché doivent s’assurer qu’ils sont prêts à offrir les solutions et les flux de communications que les employés et les clients attendent.

La façon dont les entreprises communiqueront aura un impact significatif sur leur avenir.

Découvrez dans notre livre blanc Les communications d’entreprise à l’ère de la nouvelle normalités les solutiions qui s’offrent à vous dans ce nouveau cadre.