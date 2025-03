Avec « //EXA », Pure Storage inaugure une nouvelle architecture conçue pour maximiser les performances, l’évolutivité et la puissance de la technologie FlashBlade dans les environnements IA et HPC.

Dans un mouvement stratégique que semblent désormais vouloir prendre tous les acteurs du stockage, Pure Storage s’aventure dans les architectures de stockage spécialement repensée pour les besoins de l’IA. Le constructeur avait déjà opéré en ce sens en lançant en novembre dernier son concept de GenAI Pod.

Visant des besoins encore supérieurs, Pure Storage a donc dévoilé cette semaine une nouvelle solution « FlashBlade//EXA », une plateforme de stockage nouvelle génération spécialement conçue pour les environnements d’IA et de calcul haute performance HPC.

Cette plateforme reprend l’idée de stockage modulaire et haute performance combinant fichiers et objets qui marquait déjà les modèles « FlashBlade//S » et « FlashBlade//E ».

Avec « FlashBlade//EXA », Pure Storage semble vouloir à la fois se concentrer sur une gestion des métadonnées identifiées comme le principal goulot d’étranglement dans les systèmes d’IA et sur l’élaboration d’une sorte de « superordinateur de stockage » capable de répondre aux ambitions démesurées des hyperscalers en matière d’IA.

« Les limitations des systèmes de stockage traditionnels en termes d’évolutivité, de points de contrôle, de gestion et de performances des métadonnées à grande échelle créent des goulots d’étranglement, entravent l’utilisation optimale des infrastructures GPU coûteuses et ralentissent le progrès et l’innovation » explique ainsi Alex Castro, VP Product chez Pure Storage dans un billet de blog.

FlashBlade//EXA propose une architecture désagrégée et massivement parallèle dont la principale originalité est de combiner une cluster « cœur de métadonnées » en FlashBlade et un cluster de nœuds de données assemblés avec du matériel standard pour offrir une évolutivité maximale.

Cette architecture désagrégée offre :

* Une séparation du traitement des données et des métadonnées

* Des performances de lecture qui dépassent les 10 téraoctets par seconde dans un seul espace de nommage

* Une connectivité NFSv4.1 sur TCP pour le moteur de métadonnées et NFSv3 sur RDMA pour les nœuds de données

« FlashBlade//EXA est conçu pour les usines d’IA (les AI Factories) et offre une architecture de traitement massivement parallèle qui désagrège les données et les métadonnées, éliminant ainsi les goulots d’étranglement et la complexité associés aux systèmes de fichiers parallèles traditionnels. Construit sur les forces éprouvées de FlashBlade et propulsé par l’architecture avancée de métadonnées de Purity//FB, la soulution fournit un débit, une évolutivité et une simplicité inégalés à n’importe quelle échelle » ajoute Alex Castro.

Pure Storage précise que cette solution s’adresse principalement aux « natifs de l’IA » – organisations qui construisent et affinent des modèles d’IA à grande échelle – ainsi qu’à certaines entreprises dans les sciences de la vie, les télécommunications et les institutions gouvernementales. L’entreprise a testé en laboratoire un système comprenant environ 300 nœuds délivrant approximativement 30 téraoctets par seconde.

La disponibilité générale de FlashBlade//EXA est prévue pour l’été 2025, avec une certification Nvidia attendue au second semestre.

