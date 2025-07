L’essor fulgurant de l’IA chez les étudiants bouleverse l’apprentissage, poussant OpenAI à réinventer son assistant conversationnel avec un mode interactif pensé pour aiguiser l’esprit critique. Le nouveau « Mode Étudier » de ChatGPT mise sur le questionnement et la pédagogie active pour transformer l’usage de l’IA à l’école.

Toute personne d’expérience le sait : « on ne peut pas lutter contre les nouveaux usages, il faut à l’inverse les accompagner ». Ainsi, l’utilisation croissante de l’IA en milieu scolaire est inéluctable. Ce qui compte, c’est comment on se l’approprie et à quelles fins. OpenAI annonce l’introduction d’un nouveau mode dans ChatGPT baptisé « Mode Étudier » (Study Mode). Disponible dès aujourd’hui pour l’ensemble des utilisateurs connectés aux plans Free, Plus, Pro et Team, ce dispositif ambitionne de renforcer les capacités « critiques » des étudiants en les incitant à réfléchir activement plutôt que de simplement obtenir des réponses directes.

Concrètement, lorsqu’un étudiant active le « Mode Étudier », ChatGPT ne se contente pas de fournir immédiatement les réponses aux questions posées. À la place, il propose une série de questions interactives adaptées à l’objectif et au niveau de compétence de l’élève. Ces questions, issues de méthodes pédagogiques éprouvées telles que l’approche socratique (fondée sur le dialogue et l’interrogation constante), visent à guider progressivement l’utilisateur vers une compréhension approfondie du sujet traité. OpenAI a d’ailleurs précisé avoir conçu ces instructions en collaboration étroite avec des enseignants, des chercheurs en pédagogie et des experts en sciences de l’apprentissage.

Un outil IA véritablement pédagogique

Cette initiative s’inscrit dans un contexte où plusieurs études récentes ont souligné les risques associés à une utilisation passive des outils d’IA générative comme ChatGPT. Selon une étude publiée en juin dernier, la rédaction d’essais assistée par ChatGPT serait ainsi corrélée à une diminution de l’activité cérébrale, comparativement à l’utilisation classique d’un moteur de recherche ou à l’écriture autonome. Dit autrement, l’utilisation passive de ChatGPT engendre une tendance à la paresse intellectuelle et pourrait freiner le développement des compétences essentielles comme la réflexion critique et l’analyse personnelle chez les étudiants.

Le lancement du « Mode Étudier » constitue également une réponse aux préoccupations des établissements éducatifs face à l’adoption généralisée de ChatGPT par les élèves. Depuis son apparition fin 2022, ChatGPT a suscité de vives réactions, entraînant notamment son interdiction temporaire dans plusieurs districts scolaires américains. Si certaines de ces interdictions ont été levées depuis, la nécessité d’intégrer efficacement ces outils au parcours éducatif demeure une priorité un peu partout dans le monde. D’autant que la quasi majorité de tous les étudiants dans le monde l’ont adopté (sans forcément l’avouer) pour les aider à faire leurs devoirs.

Ce Cependant, OpenAI admet que ce nouveau mode présente encore certaines limites techniques. Leah Belsky, vice-présidente en charge de l’éducation chez OpenAI, explique notamment qu’il n’existe actuellement aucun moyen pour les enseignants ou les parents d’empêcher les étudiants de quitter le « Mode Étudier » pour retourner au mode standard, qui leur donne immédiatement la réponse recherchée. « Nous réfléchissons toutefois à mettre en place à l’avenir des contrôles administratifs ou parentaux pour renforcer l’utilisation pédagogique de ChatGPT », ajoute-t-elle.

OpenAI prévoit également de rendre le « Mode Étudier » disponible aux utilisateurs de ChatGPT Edu dans les prochaines semaines, étendant ainsi son impact potentiel au sein des établissements scolaires ayant adopté cette solution.

Cette initiative, qui rejoint celle déjà prise par Anthropic avec son « Learning Mode » (uniquement disponible aux USA, UK et Canada via Claude for Education), marque une étape importante dans la transformation des outils d’IA en véritables supports d’apprentissage actif plutôt qu’en simples générateurs de solutions immédiates.

