GPT-5 se fait attendre du côté d’OpenAI, mais la concurrence, elle, n’attend pas. Après Google qui a lancé un nouveau « Gemini 2.5 Pro Deep Think » (qui a remporté la médaille d’or aux Olympiades de mathématiques 2025), après Microsoft qui a dopé Copilot d’un très convaincant « Mode Intelligent » (que la rumeur prétend être dopé par une préversion de GPT-5), Anthropic lance déjà une version « 4.1 » de son modèle le plus puissant « Claude Opus ».

Anthropic ravive la rivalité au sommet de l’IA générative en lançant quelques semaines seulement après la génération « 4.0 » son « Claude Opus 4.1 », avec un focus assumé sur le codage, le raisonnement et la recherche. L’éditeur résume l’ambition sans détour : « Aujourd’hui, nous lançons Claude Opus 4.1, une mise à niveau de Claude Opus 4 axée sur les tâches agentiques, le codage en conditions réelles et le raisonnement. »

Un pas de plus pour tenir tête à OpenAI sur un marché où chaque incrément technique compte désormais comme un signal stratégique et alors qu’une récente étude vient de montrer que les modèles d’Anthropic étaient désormais plus populaires en entreprise que ceux de la startup de Sam Altman.

Des progrès sensibles

Au banc d’essai, Opus 4.1 atteint 74,5 % sur SWE-bench Verified, signe d’une progression nette en ingénierie logicielle. L’éditeur constat aussi des gains sur le suivi de détails et les tâches dites agentiques.

Et son écosystème valide ces avancées. GitHub – qui rappelons-le a préféré les modèles d’Antrhopic à ceux d’OpenAI pour animer la préversion de son outil low-code « GitHub Spark » – constate des progrès sur la plupart des capacités, notamment en refactorisation multi-fichiers. Rakuten observe des corrections plus précises sans changements superflus ni bugs dans ses outils. Windsurf rapporte une amélioration d’un écart-type sur son référentiel de développeur junior, comparable au saut de Sonnet 3.7 à Sonnet 4.

En fait, il n’existe aujourd’hui aucune raison de continuer à utiliser la version 4 et Anthropic encourage tous les utilisateurs à adopter sans attendre « Opus 4.1 ».

Disponibilité et intégrations

Claude Opus 4.1 est accessible aux utilisateurs payants de Claude ainsi que dans Claude Code. Le modèle est aussi déjà disponible via l’API d’Anthropic, Amazon Bedrock et Google Cloud Vertex AI. L’éditeur précise que la tarification reste identique à Opus 4, avec un chemin de migration direct pour les développeurs (“claude-opus-4-1-20250805”).

Et Anthropic ne compte pas ralentir le rythme. La startup annonce la couleur pour les semaines à venir : « Nous prévoyons de publier des améliorations substantielles de nos modèles dans les semaines à venir. »

Dit autrement, le duel entre OpenAI, Anthropic et Google est encore en train de s’intensifier. Au passage, leurs IA progressent de façon très sensibles et corrigent progressivement leurs défauts tout en se montrant de plus en plus douées dans de multiples tâches, dépassant désormais bien des capacités humaines.

