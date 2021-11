Sogeti en partenariat avec Microfocus publie la 13ème édition de leur rapport sur la qualité logicielle.

Après une année 2020 dans laquelle la France s’auto-évaluait de façon mitigée, cette nouvelle edition dresse un état des lieux plus rassurant et plus clair. L’adoption de l’Agile et du DevOps progresse, on constate un réel investissement dans l’automatisation des tests ainsi qu’une confiance croissanre dans l’IA, le ML et les environnements de tests.

Pour en savoir plus sur les dernières tendances et comparer votre organisation par rapport aux standards de l’industrie, découvrez sans plus attendre ce nouveau World Quality Report : World Quality Report 2021 France