En mode « pause estivale », notre rendez-vous hebdomadaire L’invité de la semaine laisse la place à de grands « récaps » des émissions diffusées sur l’année écoulée. Chaque semaine, nous remettons ainsi en lumière des entretiens marquants autour d’un fil conducteur unique. Cette semaine, ce sont les « Grands Témoins » de Guy Hervier qui sont à l »honneur.

Elu, ex‑DSI de grand groupe, entrepreneur du Web, dirigeant d’opérateur et spécialiste d’infrastructures… Ils sont les Grands Témoins de Guy Hervier, des observateurs avisés de l’univers IT qui ne pratiquent pas la Langue de Bois et qui partagent leur vécu, leur expérience, leur vision, autour d’un même nœud dur: souveraineté numérique, dépendance aux géants du cloud/logiciel, réversibilité, et surtout passage du discours à l’action (investissements, commande publique, choix techniques).

L’ensemble s’inscrit dans une actualité où la géopolitique bouscule les stratégies IT en Europe et réactive l’urgence d’alternatives crédibles et européennes.

Retrouvez tout de suite nos Grands Témoins…

« Il faut maintenant passer du discours au carnet de chèques »

Philippe Latombe, député et secrétaire de la commission des lois, dresse un état des lieux sans concession de la souveraineté numérique de la France et de l’Europe. Il y aborde les occasions manquées, les défis actuels et les pistes pour reprendre en main notre destin technologique, notamment face aux géants américains. Un échange éclairant sur les enjeux politiques et économiques du numérique.

<

<

« On a une dépendance énorme… il faut faire émerger des alternatives européennes »

Alain Issarni, ancien DSI de grandes institutions, partage son expérience de la transformation numérique, de la cybersécurité et de la souveraineté. Il revient sur des projets marquants, comme la télédéclaration des impôts, et livre une analyse critique du RGPD et de notre dépendance aux technologies américaines. Un témoignage riche d’enseignements sur les défis concrets du numérique.

<

« Le cloud vous offre tout, y compris la capacité de relancer le développement applicatif puissance 10 »

Jean-Christophe Lalanne, ancien DSI d’Air France-KLM, raconte la migration du groupe vers le cloud. D’abord réticent, il explique comment il est devenu un fervent défenseur de cette technologie, malgré les défis de la souveraineté et la domination des acteurs américains. Un retour d’expérience passionnant sur une transformation numérique d’envergure.

<

« La demande qui émerge, c’est plutôt de quitter le monde du vendor locking »

Alexandre Buisine, de la société Enix, analyse les conséquences du rachat de VMware par Broadcom pour les entreprises françaises. Il dévoile les résultats d’une enquête sur le sujet et explore les alternatives qui s’offrent aux DSI, entre migration et renégociation. Une discussion éclairante sur un sujet au cœur de l’actualité des infrastructures informatiques.

<

« Il y a deux types de souveraineté, une fonctionnelle et une territoriale. »

Tariq Krim, entrepreneur du numérique, revient sur les raisons du décrochage de l’Europe face aux États-Unis et à la Chine. Il analyse les choix stratégiques qui ont conduit à notre dépendance actuelle et propose des pistes pour reconquérir notre souveraineté. Une réflexion stimulante sur l’avenir du numérique européen.