Tariq Krim est un entrepreneur visionnaire et une figure emblématique du Web français et européen. Pionnier de l’Internet dès son plus jeune âge, il a marqué l’histoire du numérique européen par ses innovations et son engagement pour une vision éthique et souveraine des technologies. Il est notre Grand Témoin…

Né dans les années 70, Tariq Krim s’est passionné très tôt pour l’informatique et les réseaux. Dès les années 80, alors qu’il n’était encore qu’un enfant, il construisait déjà ses premiers serveurs Minitel et BBS, s’immergeant dans la culture underground de l’informatique.

Son parcours académique l’a mené de l’Université Paris 7 à l’École nationale supérieure des Télécommunications, puis à la prestigieuse Harvard Kennedy School. Cette formation pluridisciplinaire lui a donné une vision à la fois technique et stratégique du numérique.

En tant qu’entrepreneur, Tariq Krim a fondé plusieurs start-ups innovantes, dont Netvibes et Jolicloud. Parallèlement, il s’est imposé comme un intellectuel engagé dans le domaine du numérique. Il est l’initiateur du mouvement « Slow Web », prônant un usage plus réfléchi et apaisé des technologies. Il milite activement pour la souveraineté numérique française et européenne, alertant sur les enjeux éthiques, géopolitiques et militaires liés à l’économie numérique.

Son expertise l’a amené à conseiller plusieurs gouvernements français, contribuant à des initiatives majeures comme l’eG8, la French Tech, et la loi République numérique. Ses recommandations ont souvent été visionnaires.

Aujourd’hui, à travers sa maison d’édition et think tank Cybernetica, Tariq Krim continue d’explorer les intersections entre le numérique, l’intelligence artificielle, la géopolitique, la culture et la défense. Il reste un défenseur passionné d’un numérique éthique et souverain, tout en s’interrogeant sur la place de l’autonomie cognitive humaine dans un monde de plus en plus façonné par les machines.

Tariq Krim est notre Grand Témoin et l’invité de la semaine de Guy Hervier.

 <

À lire également :