Le FIC 2023, le grand rendez-vous européen de la cybersécurité, ouvre ses portes la semaine prochaine à Lille. L’occasion pour InformatiqueNews et IT For Business d’accueillir sur le plateau du « Grand Témoin » son fondateur, le général Watin-Augouard.

Plateforme ouverte, le FIC (Forum International de la Cybersécurité) est chaque année l’occasion de prendre le pouls de l’écosystème français et européen de la sécurité numérique et du numérique de confiance : société civile, clients finaux, chercheurs, offreurs de solutions et services, forces de l’ordre, autorités civiles et militaires, y participent en tant qu’intervenants ou en tant que visiteurs.

Le Général Watin-Augouard revient avec Guy Hervier sur l’histoire de l’aventure FIC, sur l’alchimie entre un salon et un forum qui fait toute son originalité, et sur l’importance de ce rendez-vous dont l’aura s’étend désormais bien au-delà des frontières de l’Europe.

Pour lui le FIC est d’abord une idée, un modèle, un état d’esprit, où le Business accompagne une certaine vision éthique de l’espace numérique qui replace l’humain au cœur du cyberespace. « Quel est l’espace numérique que l’on veut créer pour nos enfants et petits enfants ? » est au cœur de l’esprit FIC.

L’édition 2023 est placée sous le signe du Cloud et de la souveraineté numérique. Avec Guy Hervier, le Général Watin-Augouard revient sur les enjeux actuels de cette souveraineté et la nécessité de rééquilibrer les relations avec les USA alors que 70% des données européennes sont aujourd’hui stockées et traitées hors du continent.



