Longtemps attendue par les entreprises, la connectivité 5G fait enfin son apparition sur la gamme Surface Laptop de Microsoft. À partir du 2 septembre, le nouveau Surface Laptop 5G, équipé des processeurs Intel Core Ultra (Série 2), sera disponible en France exclusivement dans la gamme Surface for Business. Sans révolutionner l’offre Surface, ce nouveau modèle « Copilot+ PC » innove néanmoins à plus d’un titre..

Annoncé depuis plusieurs mois et très attendue des utilisateurs professionnels, la 5G débarque enfin sur la gamme Surface Laptop mais étrangement pas sous la forme d’une option mais bien d’un nouveau modèle.

Dérivant du « Surface Laptop 7 » à écran 13,8 pouces, le « Surface Laptop 5G Business » en conserve largement le look extérieur mais avec de subtiles améliorations et un complet redesign intérieur. Une attention toute particulière a en effet été portée à l’intégration du modem « Qualcomm X62 » afin d’offrir une connectivité sans fil irréprochable.

Une 5G peaufinée dans les moindres détails

L’une des innovations majeures du Surface Laptop 5G est son système d’antennes dynamiques composé de six éléments, capables d’adapter la puissance et l’orientation du signal en temps réel selon l’utilisation, la position de vos mains et l’environnement autour de la machine. À la différence d’autres portables, ces antennes sont placées plus haut dans le châssis, réduisant ainsi les risques d’interférences et assurant une connexion constante même en déplacement. Cette conception est soutenue par un nouveau matériau composite multi-couches développé spécialement pour mieux laisser passer efficacement les ondes radio tout en préservant la robustesse et l’élégance du design « Surface ».

« Nos équipes d’ingénierie ont utilisé des jumeaux numériques alimentés par Azure pour modéliser des centaines de configurations d’antennes et optimiser leur placement dans des conditions réelles. Le Surface Laptop 5G intègre le premier module 5G conçu sur mesure par Microsoft, offrant des performances RF exceptionnelles dans un format ultra-compact. Il dispose de six antennes 5G avec une antenne GNSS (Système mondial de navigation par satellite) intégrée, incluant le GPS (Système de positionnement global), Galileo, Baidu, le QZSS (Système satellitaire quasi-zénithal) et NavIC (Navigation avec constellation indienne). Les antennes ont été implémentées en utilisant une architecture dynamique avancée dans le châssis métallique, incorporant une topologie d’adaptation innovante qui garantit une adaptation d’impédance efficace sur un large spectre de fréquences » expliquent les ingénieurs de l’équipe Surface.

Testé dans plus de 50 pays avec une centaine d’opérateurs mobiles et acceptant aussi bien les cartes NanoSIM que les virtuelles eSIM, le Surface Laptop 5G promet une connectivité fiable et sans interruption, capable de basculer automatiquement entre Wi-Fi et 5G. En cas d’absence de Wi-Fi, il peut également servir de hotspot mobile sécurisé.

Une machine performante, complète et autonome

Ce redesign intérieur n’est pas la seule surprise de ce Surface Laptop 5G bien évidemment estampillé « Copilot+ PC ». Microsoft ne fait pas uniquement l’impasse sur une déclinaison 15 pouces de la machine (le Surface Laptop 7 est disponible en 13,8 et 15 pouces) mais également l’impasse sur des déclinaisons ARM en Snapdragon X de Qualcomm (alors même que la 5G est justement assurée par un processeur Qualcomm). Histoire de ne pas perturber un peu plus des DSI déjà très bousculés par la nécessaire migration de leur parc avec la fin de vie de Windows 10 en Octobre prochain (une migration sur laquelle ce Surface Laptop 5G compte bien surfer pour rencontrer le succès), Microsoft a choisi de privilégier Intel sur cet appareil. Il est en effet proposé soit avec un Intel Core Ultra 5 Series 2, soit un Intel Core Ultra 7 Series 2. Dit autrement, la machine intègre en standard une puce Neural Processing Unit (NPU) délivrant plus de 40 TOPS de performance, permettant un traitement rapide et local des applications d’intelligence artificielle, ce qui en fait un authentique Copilot+ PC bénéficiant de toutes les fonctionnalités « IA en local » de Windows 11. Les configurations proposées incluent jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de stockage SSD.

Microsoft annonce une autonomie qui peut atteindre 20 heures avec un mode « Fast charge » qui assure un retour à 80% de charge en moins d’une heure.

On retiendra que l’écran est bien évidemment tactile, bénéficie du soin de réglage de la technologie PixelSense, offre un rafraichissement 120 Hz et peut accueillir un film de confidentialité PanzerGlass à ajouter à l’écran est également proposé en option pour sécuriser l’affichage dans les environnements publics.

La machine bénéficie également de deux ports USB-C Thunderbolt 4, d’un port USB-A (USB 3.1), d’un connecteur micro-casque et d’un connecteur « Surface Connect ». On y retrouve également le support du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4 et une géolocalisation compatible GPS, Galileo, GNSS L1, BeiDou, QZSS et NAVIC.

L’appareil pèse 1,39 Kg sur la balance.

Sur le plan de la sécurité, Microsoft a intégré cette connectivité continue à ses outils de gestion IT, notamment grâce à l’intégration de la puce maison « Proton » (pour renforcer la sécurité matérielle) et grâce au portail dédié Surface intégré à Intune (pour l’administration à distance). Celui-ci offre aux équipes informatiques une visibilité complète sur l’état, la conformité et l’usage des appareils, facilitant ainsi la gestion et la sécurité à distance. La webcam frontale Full-HD supporte l’authentification faciale Windows Hello.

Le Surface Laptop 5G vise clairement un marché professionnel exigeant mobilité, sécurité et performances optimisées pour l’IA. Mais facture ses qualités à prix fort. Le modèle d’entrée de gamme démarre à 2099 euros TTC avec un Intel Core Ultra 5, 16 Go de RAM et 256 Go de SSD. Il faudra compter plus de 3000 euros TTC pour le haut du panier avec son Intel Core Ultra 7, 32 Go de RAM et 1 To de SSD.

Ce lancement s’accompagne également des nouvelles versions « Business » des « petites » Surface lancées en mai dernier : les Surface Pro 12 pouces Business et Surface Laptop 13 pouces Business sont très proches des versions ‘grand public’ et ne seront d’ailleurs déclinées qu’en version Qualcomm Snapdragon X. On sera très curieux de connaître leur succès et adoption par les DSI, même s’il est fort peu probable que Microsoft communique un jour à ce sujet. Le constructeur s’est toujours bien gardé de diffuser le moindre chiffre de ventes de ses appareils Surface, une division qui reste mineure et très secrète au sein du groupe.