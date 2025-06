Microsoft offre un sursis à Windows 10, prépare un Windows 11 dopé par Mu, tandis que Pure Storage, Schneider Electric, Lyon et Google font bouger les lignes du cloud et des data centers. Dans le même temps, les hyperscalers raflent la mise mondiale et Nvidia atteint des capitalisations de pays entiers.

Microsoft joue la montre : un an de répit pour Windows 10 avec des Extended Security Updates accessibles même aux particuliers, preuve que la moitié du parc n’est toujours pas prête pour Windows 11 et que ça ne rassure pas l’éditeur en quête de sérénité. Parallèlement, l’éditeur continue néanmoins de pousser la migration et dégaine un nouveau « plus » IA pour ses Copilot+ PC: Windows 11 intègre un nouveau modèle IA dénommé « Mu » et qui promet une interface en langage naturel… dans la gestion des paramètres Windows!

Côté infrastructures, Pure Storage se réinvente en champion de la donnée avec son Enterprise Data Cloud, tandis que Schneider Electric propose une industrialisation du refroidissement liquide pour encaisser la déferlante IA.

Et du côté de la souveraineté numérique et de la dépendance numériques de l’Europe aux fournisseurs US ? Les collectivités s’en mêlent : Lyon coupe le cordon avec Microsoft pour des « territoires numériques ouverts ». Pendant ce temps là, à Châteauroux, Google prépare son premier data center français sur 195 hectares.

Dans notre dossier de la semaine, les chiffres de Synergy Research confirment la bascule : la capacité des hyperscalers sera multipliée par neuf d’ici 2030, reléguant les data centers on-prem à 22 % du marché.

Enfin, cap sur Nantes pour Blue Live 2025, avant de refermer l’émission sur le carton plein de Nvidia, désormais première capitalisation mondiale avec 3 700 milliards de dollars. Vous ne révez pas, c’est bien l’équivalent du PIB allemand !



1 an de plus pour Windows 10

Microsoft prolonge le support jusqu’en 2026 via son programme de mises à jour de sécurité « ESU ». Rien de neuf ? Mais si, car pour la première fois de l’histoire de Windows, le programme ESU s’ouvre aux particuliers… Et ils n’auront pas forcément à payer s’ils sont malins…

Le modèle Mu personnalise Windows 11

Le micro-modèle « Mu » de Microsoft Research arrive dans Windows 11 et les Copilot+ PC, promettant une refonte magistrale des paramètres Windows avec une interface en langage naturel.

Pure Storage pense données plus que disques Flash

Avec Enterprise Data Cloud, le fournissseur américain unifie fichiers, blocs et objets sur site et dans le cloud.

Schneider industrialise le refroidissement liquide

Une gamme en sept niveaux couvre de 100 kW à 2 MW pour des baies prêtes à l’emploi.

Lyon débranche Microsoft

8 000 postes migreront vers OnlyOffice, Nextcloud & Cie dans le cadre des Territoires Numériques Ouverts.

Google choisit Châteauroux

Option sur 195 ha à 60 M € pour son premier data center français, verdict d’ici un an.

Le monde bascule vers les hyperscalers

En douze ans, leur capacité est multipliée par 9, faisant passer l’on-prem de 56 % en 2018 à 22 % en 2030 : standards, matériel et pouvoir changent de mains.

Blue Live 2025 à Nantes

L’opérateur rennais Blou inaugure son second data center et revient sur les attaques subies par l’hôpital de Brest et le groupe Beneteau.

Nvidia au sommet

Avec une capitalisation de 3 700 Mds $, le fondeur dépasse Microsoft et frôle le PIB allemand, porté par une croissance trimestrielle de +69 %.