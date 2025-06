Dans un contexte géopolitique tendu, Blue organise le 3 juillet prochain à Nantes sa deuxième édition du Blue Live, un événement dédié au cloud souverain et à la cyber-résilience. L’occasion de faire le point sur les enjeux de souveraineté numérique qui préoccupent de plus en plus les directions informatiques françaises.

Un timing stratégique pour les DSI français

Alors que les tensions géopolitiques s’intensifient avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et le durcissement des lois extraterritoriales américaines (Cloud Act, Patriot Act), la question de la souveraineté numérique devient cruciale pour les DSI français. Le Blue Live 2025, qui se déroulera le 3 juillet au Warehouse de Nantes, arrive à point nommé pour répondre à ces préoccupations croissantes.

L’événement organisé par Blue (ex-Bretagne Télécom) réunit l’écosystème français du cloud souverain face à une réalité préoccupante : les cyberattaques ont bondi de 40% dans le secteur financier selon l’ACPR 2025, et de 30% via l’IA malveillante selon le CERT-FR.

L’inauguration d’un nouveau datacenter souverain

L’édition 2025 sera marquée par l’inauguration du nouveau datacenter Blue à Nantes, venant compléter celui de Châteaubourg près de Rennes. Ces deux infrastructures entièrement propriétaires et interconnectées, certifiées ISO 27001 et HDS (Hébergeur de Données de Santé), ancrent la souveraineté numérique française au cœur du Grand Ouest et de l’Arc Atlantique.

Pour les DSI, cette infrastructure représente une alternative concrète aux solutions cloud américaines ou chinoises, offrant une sécurité juridique et technologique totale sur le territoire français.

Un écosystème français de confiance

Blue mise sur un réseau d’experts français pour construire des solutions 100% souveraines. L’écosystème réunit des acteurs spécialisés :

Enreach France pour les communications unifiées souveraines

Ielo comme opérateur réseau souverain

StillNetwork pour la performance et supervision des infrastructures réseau

HarfangLab en cyberdéfense EDR

Wallix pour la gestion des accès privilégiés

BZHunt en cyber threat intelligence

Alcyconie pour la gestion de crise cyber

Cette approche en consortium répond aux attentes des DSI cherchant à réduire leur dépendance aux géants technologiques étrangers.

Un programme pensé pour les enjeux des DSI

Le Blue Live 2025 propose un programme adapté aux préoccupations concrètes des directions informatiques :

Retours d’expérience concrets : Le CHU de Brest, le Groupe Beneteau et le Groupe Gambetta partageront leurs expériences face aux cyberattaques, offrant aux DSI des enseignements pratiques sur la gestion de crise.

Table ronde réglementaire : Une session dédiée à la résilience cyber et à la souveraineté face aux nouvelles réglementations européennes NIS2 et DORA, deux textes qui impactent directement les stratégies IT des entreprises.

Démonstrations techniques : Présentation en live des solutions Blue et de ses partenaires français, permettant aux DSI d’évaluer concrètement les alternatives souveraines.

Informations pratiques

Date : Jeudi 3 juillet 2025

Lieu : Warehouse, Nantes

Inscription : www.blue-live.fr

L’événement se conclura par un concert privé exceptionnel de Martin Solveig, marquant cette édition anniversaire dans un cadre privilégié.