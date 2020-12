Acteur majeur du génie électrique français dont le siège social est basé à Montauban, le groupe Fauché propose des solutions énergétiques sur mesure. Dans le cadre de leurs activités en forte croissance à travers leurs 55 implantations et pour répondre aux besoins IT de leurs 1600 collaborateurs, la DSI a décidé d’externaliser le cœur de leur système d’information afin de garantir une disponibilité accrue et une sécurité renforcée de leurs données.

Découvrez le témoignage vidéo de Nicolas VICTOR, Directeur des systèmes d’information, qui a fait appel à INFORSUD Technologies, spécialiste de l’infogérance et du cloud en région Occitanie ainsi que Hewlett Packard Enterprise sur ce projet.