Nouvelles versions , stratégies tranchées, ruptures technologiques et coups de semonce : cette édition d’InfoNews Hebdo revient sur l’actualité toujours très agitée du monde de la l’IT avec la V9 d’OnlyOffice, l’annonce choc du gouvernement danois de quitter Microsoft, l’IA quantique de Quandela, l’offensive de Broadcom avec VCF 9.0 et le méga-investissement de Meta dans Scale AI.

L’IA et l’innovation continue secouent encore et toujours l’écosystème IT, entre accélérations, fractures et repositionnements stratégiques. Cette semaine, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias ouvre ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo sur une série de nouveautés où se mêlent alternatives européennes et logiques industrielles radicales.

Pour débuter, un petit coup d’autonomie numérique européenne avec OnlyOffice qui poursuit son chemin d’alternative open source avec la sortie de la version 9 de sa suite bureautique OnlyOffice Docs.

Signe des temps, le Danemark annonce de son côté tourner le dos à Microsoft, choisissant de bâtir une souveraineté numérique sur l’open source avec Linux et Libre Office.

La Grosse Annonce de la semaine nous vient de Broadcom. L’éditeur impose sa vision du cloud privé en lançant VCF 9.0, cristallisant le virage stratégique post-acquisition de VMware.

Databricks, de son côté, tente d’abattre les frontières entre l’analytique avancée et l’IA avec Databricks One. La deeptech française brille avec Quandela, qui met l’IA quantique à portée des développeurs grâce à MerLin.

Mais l’événement qui fait le plus de bruit est sans doute l’irruption de Meta, prêt à injecter 14 milliards de dollars dans Scale AI, bouleversant la chaîne de valeur de la donnée et de l’IA.

Au Sommaire de l’émission

En Bref

OnlyOffice annonce la V9

L’alternative européenne à la suite Office sort une nouvelle version de son traitement de texte Doc, misant sur l’amélioration de la collaboration et le support de nouveaux formats. Un pas de plus dans la course à l’indépendance face aux GAFAM.

>> OnlyOffice Docs 9.0 : interface revisitée et IA embarquée

Broadcom impose VCF 9.0

Premier fruit de l’intégration post-rachat de VMware, Broadcom verrouille sa stratégie cloud en misant tout sur VMware Cloud Foundation 9.0, une plateforme unifiée et taillée pour les grands comptes, avec des choix clairs mais clivants.

>> Broadcom impose sa vision du cloud privé avec VMware Cloud Foundation 9.0

>> VCF 9.0 : une fondation solide, un capital confiance à reconstruire

Databricks enrichit sa data platform

Avec Databricks One, l’éditeur unifie exploration, base de données et visualisation, tout en démocratisant l’accès à la BI et à l’IA grâce au langage naturel. Une évolution qui vise à rendre l’analytique avancée toujours plus accessible.

>> Avec Databricks One, l’éditeur dope la BI à l’IA pour la rendre plus accessible

>> Data + AI Summit 2025 : Databricks accélère sur le Lakehouse et l’IA

Quandela enchante l’IA avec MerLin

La start-up française dévoile une couche d’IA quantique intégrée à des outils familiers comme PyTorch. Grâce à Merlin, les développeurs peuvent dès aujourd’hui se former à l’informatique quantique… en attendant la maturité des machines.

>> Quandela enchante l’IA quantique avec MerLin

Meta investit 14 milliards dans Scale AI

Meta frappe fort en prenant 49 % de Scale AI, spécialiste de l’annotation de données pour l’IA, et redistribue les cartes dans la bataille mondiale de la donnée, quitte à fragiliser l’indépendance du champion américain vis-à-vis des autres géants du secteur.

>> Meta investi 14 milliards de dollars dans Scale AI et fâche OpenAI et Google

Le Dossier

Le gouvernement danois largue Microsoft

Rupture historique : le Danemark décide de tourner la page Microsoft pour son administration centrale. Place à l’open source (Linux, LibreOffice, Nextcloud) et à la souveraineté numérique. Une décision emblématique pour l’Europe et un test grandeur nature à suivre de près.

Le Rendez-vous

RAISE Summit 2025

Les 8 et 9 juillet, le Carrousel du Louvre accueillera les leaders mondiaux de l’IA, de Nutanix à Intel, pour une nouvelle édition du RAISE Summit. Un événement incontournable pour prendre le pouls de l’innovation et des ambitions du secteur.

Carton rouge

La Cour des comptes alerte sur la cyber

Alors que les menaces s’intensifient, la Cour des comptes pointe la fragmentation des solutions de cybersécurité et le manque de ressources dans le secteur public. Un avertissement sévère à l’heure où la résilience numérique devient une priorité nationale.