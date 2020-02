La plateforme globale de fonctionnalités simples, fiables et flexibles de protection des données de Veeam® a été étendue pour répondre aux besoins croissants des entreprises du monde entier. Que vous cherchiez à protéger vos workloads virtuels et physiques ou des applications particulières, ou à vous étendre du local vers le cloud, Veeam a une solution pour vous.

Qu’en est-il de la gestion des licences ?

Vous êtes nombreux à vouloir éluder le sujet de la gestion des licences, car il peut être complexe et frustrant. Et s’il existait une solution capable de répondre efficacement non seulement à vos besoins actuels, mais aussi à vos besoins futurs ?

Face aux besoins des clients et aux cycles de vie des workloads qui évoluent, comment une licence peut-elle s’adapter à VOS besoins ?

Chez Veeam, nous savons que la flexibilité est essentielle. Nous avons élaboré une solution de licence qui donne la priorité à la portabilité. Il s’agit d’une licence universelle adaptée à vos besoins, aussi bien sur site que dans le cloud.

L’objectif de ce guide est de vous montrer que la Licence Universelle de Veeam (VUL) est le moyen idéal de protéger vos données pour tous les workloads — cloud, virtuels et physiques.