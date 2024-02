La tension sur le marché de l’emploi IT en France incite les DSI à adopter des stratégies pour améliorer la productivité et l’engagement des employés mais aussi retenir les talents tout en se concentrant sur l’efficacité des équipes techniques et l’automatisation des tâches. Un exercice d’équilibre pas simple à concrétiser.

Alors que les perspectives de croissance du marché du numérique restent dynamiques pour l’année 2024 (+5,8 % selon Numeum), le marché de l’emploi du secteur fait face à une pénurie de main d’œuvre en France. D’après les résultats du Global Tech Trends, en France, 59 % des décideurs informatiques considéraient, en fin d’année 2022, cette pénurie comme étant l’une des principales menaces pour la survie ou le bon fonctionnement de leur société.

Cette tension transforme la rétention des talents en une priorité stratégique essentielle pour les responsables IT. Mais alors, quelles sont les pistes pour garder des collaborateurs engagés ? Et si cela passait par la productivité ?

Permettre aux équipes techniques de se concentrer sur leur travail

Les employés du secteur de l’IT ont tendance à résoudre les problèmes. Ils veulent relever un défi, comprendre comment les choses fonctionnent (ou pourquoi elles ne fonctionnent pas) et mettre au point de nouvelles innovations. Cela nécessite un haut niveau de collaboration, mais cela signifie également qu’ils ne veulent pas s’enliser dans des processus ou se perdre dans la recherche d’informations importantes en passant d’un outil à un autre.

Pourtant, trop souvent, ces équipes ne sont pas en mesure de se concentrer sur le travail qui leur tient vraiment à cœur. Dans l’ensemble, plus de la moitié des employés déclarent être relativement improductifs au travail. Cela entraîne un désengagement, un manque de motivation et – oui – la probabilité qu’ils commencent à chercher ailleurs un environnement productif.

Donner aux équipes techniques les bons outils et processus pour avoir un impact, ne pas s’embourber dans des tâches administratives et des changements de contexte incessants entre les outils… Autant de moyens pour les directeurs IT de faire de la productivité un facteur de différenciation pour leur entreprise. Il y a plusieurs façons d’y parvenir – et l’intégration des outils dans une plateforme unique peut être une première étape importante.

Plutôt que de passer des heures à alterner entre Jira et leur boîte mail, ou entre une plateforme d’assistance et des appels vidéo, les équipes techniques de FaberNovel ont opté pour l’intégration des outils dans une plateforme de productivité unique. Un gain de temps et d’énergie qui permet d’aller droit au but quant à la résolution des problèmes IT.

Se concentrer sur la productivité intelligente

Pour aller plus loin, on peut réfléchir à la manière dont on aide à automatiser certaines tâches pour les équipes techniques. Il peut s’agir de mettre en place des automatismes pour partager des informations avec un nouveau membre de l’équipe, de notifier automatiquement un membre spécifique de l’équipe lorsqu’un certain problème est soulevé, ou de recueillir les commentaires d’une enquête à la fin d’un trimestre. Tout cela peut être utilisé pour aider les équipes à passer moins de temps sur des échanges à faible valeur ajoutée et plus de temps sur un travail intéressant.

Entre-temps, avec l’avènement de l’IA générative, l’ère de la productivité intelligente évoluera encore davantage – des revues de code alimentées par l’IA à des fonctions de recherche plus intelligentes pour aider les gens à trouver des informations clés plus rapidement. Si cela signifie plus d’opportunités pour le travail engageant qui maintient les équipes motivées et heureuses, cela signifie également que les entreprises qui ne se concentrent pas sur la productivité technologique sont susceptibles de prendre encore plus de retard dans la course aux talents.

Préparer les équipes techniques à la réussite

Au cours de l’année à venir, la pénurie des talents dans le domaine de la technologie va continuer. Pour alléger la pression qui pèse sur cette recherche, il serait judicieux de chercher à créer un environnement qui ne se contente pas d’attirer de nouvelles recrues avec des avantages mirobolants, mais qui fidélise celles qui sont déjà en poste grâce à une approche du travail à fort impact.

Pour ce faire, il faut d’abord examiner ce qui motive vraiment les techniciens recrutés : la résolution de problèmes, la clarté de leur impact et la capacité d’avancer rapidement. En supprimant les obstacles à ces priorités, en commençant par l’intégration des outils et l’automatisation des processus, les responsables informatiques peuvent offrir aux spécialistes de la technologie ce qu’ils veulent vraiment : un lieu de travail qui leur permet de se concentrer sur le travail pour lequel ils ont été recrutés.

Par Julien Simiand, Lead Solutions Engineer chez Slack.

