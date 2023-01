Le travail hybride engendre un besoin accru en outils technologiques adaptés et de dernière génération à même de redéfinir les contours d’un véritable QG numérique.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur le monde du travail, en poussant de nombreuses entreprises à opérer principalement dans l’espace numérique et à repenser le bureau physique.

Les employeurs doivent désormais donner la priorité à leur QG numérique, un espace centralisé qui permet de relier les employés, les partenaires, les clients, les données et les applications à tout moment et en tout lieu.

Cependant, de nombreuses entreprises n’ont pas encore saisi tout le potentiel de ces systèmes indispensables pour adresser les nouvelles attentes des entreprises et travailleurs liées à l’environnement de travail hybride.

L’un des plus grands défis de cette transition vers un environnement de travail hybride est la difficulté à cultiver le sentiment d’appartenance et d’unité au sein des entreprises. Les employés passent encore la plupart de leur temps en réunion, alors même que ces dernières pourraient avoir lieu de manière asynchrone.

Selon une récente étude Opinion Way pour Slack, les actifs français perdent en moyenne 5 heures par semaine dans des réunions synchrones inutiles. Cette situation peut entraîner un sentiment d’isolement et de déconnexion, ainsi qu’une augmentation de l’épuisement professionnel et du stress.

Selon le Future Forum, consortium sur le futur du travail, le pourcentage d’employés s’estimant affectés par le syndrome d’épuisement professionnel a atteint les 42 % ce trimestre en France.

Et les conséquences de ce burnout sont importantes car il est étroitement lié à une baisse de performance des employés, et notamment à une diminution de 32 % de leur productivité et une baisse de 60 % de leur capacité de concentration.

Pour éviter cela, les entreprises devraient se concentrer sur un avenir qui privilégie le QG numérique et le mode asynchrone, pour créer un environnement de travail plus flexible, plus inclusif, plus connecté et plus productif pour tous.

Pour rappel, un QG numérique est un espace de travail virtuel où les employés peuvent communiquer, collaborer et accéder à des outils et des informations importantes, indépendamment de leur emplacement physique. En somme, il remplace le lieu physique traditionnel du travail et permet aux employés de travailler efficacement de n’importe où.

Favoriser une culture forte et inclusive au sein des équipes

La culture d’une entreprise concentre ses valeurs fondamentales, lesquelles déterminent son mode de fonctionnement jour après jour alors qu’elle cherche à atteindre ses objectifs à long terme. Lorsque les équipes sont en phase avec cette dernière et la soutiennent, elles sont plus épanouies et plus impliquées dans leurs activités, ce qui entraîne une meilleure qualité de travail et une productivité accrue. Au final, cela se répercute aussi positivement sur le chiffre d’affaires de l’entreprise.

Chiffres à l’appui, une étude de Grant Thornton LLP et d’Oxford Economics a révélé que les dirigeants qui font état d’une culture extrêmement saine dans leur entreprise ont 1,5 fois plus de chances d’enregistrer une croissance moyenne de leur chiffre d’affaires de plus de 15 % en trois ans.

Il est donc important de favoriser une culture forte et inclusive au sein des entreprises afin de maintenir un bon état d’esprit et un esprit d’équipe. Une culture d’entreprise épanouissante procure un sentiment d’appartenance aux salariés et oriente efficacement les équipes vers la réalisation des objectifs de l’entreprise.

Les outils technologiques récents, tels que les QG numériques, peuvent contribuer à renforcer le sentiment de communauté et d’unité en permettant aux employés de communiquer plus facilement et de manière plus fluide. L’utilisation de cet outil améliore la communication globale dans l’entreprise, renforce l’implication des collaborateurs et permet aux collègues de nouer des relations de travail, même lorsqu’ils collaborent à distance.

Grâce à l’intégration d’applications tierces via de simples API, comme Polly et Culture Amp, il est facile de prendre le pouls des employés directement au sein de cet espace de travail numérique, et de recueillir des idées et des commentaires pour améliorer la culture d’entreprise. C’est un excellent moyen de rester à l’écoute de ses collaborateurs, en particulier dans un environnement de travail hybride.

En outre, le QG numérique offre aussi l’avantage de pouvoir mettre en valeur facilement les salariés et de les féliciter lorsqu’ils ont mené un projet avec brio, dans un canal #bravo ou #félicitations, par exemple, pour célébrer les victoires au quotidien. Féliciter les collaborateurs qui fournissent un effort supplémentaire encourage chacun à faire de son mieux, tout en renforçant la culture d’entreprise.

L’exemple d’un leader du e-commerce

ManoMano, qui s’appuie depuis plusieurs années sur un QG numérique et sa plateforme de messagerie collaborative par canaux, a pu construire un environnement de travail numérique flexible et évolutif pour accompagner au mieux ses équipes pendant sa période d’hypercroissance. Une entreprise internationale comme ManoMano, dont les équipes sont réparties dans des bureaux du monde entier, a dû rationaliser ses processus de collaboration.

Garantir une collaboration efficace dans un QG numérique ouvert est devenu essentiel. La plateforme a permis aux équipes de ManoMano de maintenir une communication transparente, qu’elles travaillent en présentiel ou à distance, afin qu’elles puissent profiter à la fois des avantages de la communication synchrone et asynchrone.

Du bon usage de ces technologies

Bien que cette nouvelle génération d’outils numériques permet des communications beaucoup plus rapides que par le passé, ils sont aussi parfois perçus comme nécessitant des réponses immédiates, ce qui ajoute une pression sur les employés. Lorsque de nouvelles technologies s’imposent, il faut toujours un certain temps pour que les normes et les attentes culturelles s’établissent.

Le développement de fonctionnalités favorisant le mode asynchrone, telles que les clips audio et vidéos ou la possibilité de programmer l’envoie d’un message plus tard, redonne de la flexibilité aux employés et contribue ainsi à réduire leur niveau de stress et leur charge mentale.

La granularité des notifications émises par le QG numérique va également dans ce sens. Les statuts permettent également d’informer les collaborateurs sur sa disponibilité, évitant ainsi des frustrations en cas de non réponse.

En conclusion, la pandémie de COVID-19 a poussé les entreprises à opérer principalement dans l’espace numérique, mais il est important de ne pas perdre de vue la culture d’entreprise et de maintenir une bonne communication et un sentiment de communauté et d’unité. Les outils numériques tels qu’un QG numérique et ses intégrations peuvent aider les entreprises à atteindre ces objectifs et à développer un environnement de travail hybride efficace et sain.

___________________

Par Gabriel Frasconi, Head of France chez Slack.

À lire également :