En partenariat avec le FIC, pendant trois jours, InformatiqueNews déplace son studio vidéo pour vous présenter en direct du Grand Palais à Lille l’essentiel de ce que devez retenir de l’édition 2023 du Forum International de la Cybersécurité : découvrez le sommaire du Jour 2.

Le FIC 2023, Forum International de la Cybersécurité, ouvre ses portes sur l’écosystème cyber français et européen du 5 au 7 avril au Grand Palais de Lille. Participants, experts, hackers, étudiants, startups, éditeurs, et responsables informatiques s’y rencontrent et échangent autour des cybermenaces et des moyens de s’en protéger.

Des échanges qui, cette année, se font également sur notre plateau! Chaque jour, de 11H à 13H, la rédaction accueille les acteurs de la cybersécurité pour une grande émission en direct du salon.

Au sommaire de notre émission « En Direct du FIC 2023, JOUR 2 » à retrouver dès 11H :

Première partie : Cybersécurité, tous concernés !

* La grande Interview : Alain Bouillé, Délégué Général du CESIN – Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique pour faire le point sur la situation française en matière de cybersécurité.

* L’actu insolite : Faut il mettre les IA en pause pendant 6 mois ?

* L’Interview partenaire : David Emo, Deputy Managing Director et CTO de Netheos, pour parler d’usurpation d’identité et de la numérisation des pièces d’identité ?

* L’Interview partenaire : Antony Wecchies, le Directeur BU Sécurité de TD SYNNEX (ex Tech Data) autour des enjeux de la distribution des solutions de sécurité.

* L’Interview partenaire : Thierry Gourdin, Directeur avant-vente chez Kaspersky, pour évoquer la place à donner à la « threat intelligence » au sein des entreprises ?

* Le Short de Thomas Pagbé / IT for Business : Carte d’identité numérique, mode d’emploi !

Deuxième partie : Sensibilisation, acculturation et prévention

* La grande Interview : Jérôme Notin, Directeur général du GIP ACYMA « cybermalveillance.gouv.fr ». Missions, chiffres, tendances d’un acteur devenu incontournable : Cybermalveillance.gouv.fr.

* La grande Interview : Muriel Politano, directrice générale du Marché SMB (Small & Mid-Business) et des partenariats au sein de Docaposte, pour faire le point sur ces entreprises qui peinent à se protéger des cyberattaques.

* L’Interview partenaire : Victor Le Manchec et Christophe Menant de Capgemini pour évoquer la gestion des crises cyber.

* L’Interview partenaire : Nicolas Arpagian de Trend Micro, pour aborder le paradoxe entre la pluralité des environnements et la lisibilité de la cybersécurité.

* L’Interview partenaire : Florent Lefèvre de Fortinet vient évoquer l’aspect essentiel de l’hyper connectivité des réseaux industriels et la problématique de la convergence des réseaux IT et OT.

* L’Interview partenaire : Jeremy Gaignard de Minecast pour revenir sur les dangers de l’email, premier vecteur de menaces et première porte d’entrée de presque toutes les attaques.

* L’Interview partenaire : Benoit Vautrin d’IBM pour expliquer comment se préparer au pire.

* Le short de Thomas Pagbé / IT for Business : La (vraie) 5G c’est pour quand ?

Bienvenue sur notre plateau du FIC 2023, Jour 2 :