WWDC 2025, IA générative, cloud souverain, supercalculateurs, quantique, migrations critiques, VivaTech : la semaine a été agitée. Au menu de cet épisode d’InfoNews Hebdo, l’émission qui décrypte l’actualité, Apple redessine les frontières entre iPad et Mac, SAP accélère sa pression sur les migrations S/4HANA, Mistral dévoile son infrastructure souveraine, IBM en route vers un futur quantique sans erreur, OpenAI atteint les 10 milliards et TOP500 publie son classement des HPC.

Entre convergence des matériels, course à la puissance, rééquilibrage géopolitique du cloud et ambitions démesurées de l’intelligence artificielle, l’actualité numérique de la semaine reflète les grandes tensions qui traversent aujourd’hui le monde de la tech. L’innovation n’y est plus une fin en soi, mais un outil stratégique de domination, d’indépendance ou de survie.

Dans ce contexte Apple, lors de la WWDC 2025 a dévoilé un iPad OS 26 de plus en plus proche du Mac, au point de questionner la pertinence de maintenir deux gammes distinctes ? Une édition 2025 de la WWDC 2025 qui reflète la stabilité du mix produit d’Apple mais aussi son besoin de faire parler de lui dans l’IA.

SAP, de son côté, fait face à une adoption toujours poussive de S/4HANA malgré les échéances, avec des chiffres qui laissent présager un nouveau report.

La scène française s’agite aussi avec Mistral AI, qui muscle son offre avec de nouveaux modèles de raisonnement et une infrastructure souveraine dopée aux GPU Nvidia.

Cette semaine, IBM a de nouveau affirmé son avance dans l’informatique quantique avec une nouvelle roadmap incroyablement détaillée et surtout une machine « sans erreur » prévue pour 2029.

Côté business, OpenAI explose ses prévisions avec 10 milliards de revenus et des ambitions astronomiques pour 2029.

Enfin, Jupiter signe le retour de l’Europe dans le Top 500 du HPC mondial, pendant que les États-Unis gèrent toujours leur trafic aérien avec des disquettes sous Windows 95.

Bienvenue dans une édition d’InfoNews Hebdo entre prouesses d’avenir… et vestiges d’un autre temps.

Au Sommaire de l’émission

En Bref

L’iPad à l’assaut du Mac ?

Avec iPadOS 26, Apple efface les frontières entre tablette et ordinateur. Multifenêtrage, multitâche, clavier, souris : l’iPad devient un Mac… sans en être un.

>> WWDC’25 : un iPadOS 26, un peu plus proche de macOS…

>> WWDC’25 : Apple passe au Liquid Glass : un design unifié pour tout son écosystème

>> Une Apple WWDC 2025 à contre-temps

Les clients SAP retardent la migration S/4 HANA

Malgré l’échéance de 2027 pour la fin du support ECC, seuls 39 % des clients sont passés à S/4HANA. Coûts, complexité et best-of-breed freinent les projets.

>> Avant celle de l’IA, SAP doit gagner la bataille du Cloud

Mistral propose une infra IA complète

La pépite française sort Magistral, son modèle de raisonnement open source, et annonce Mistral Compute, une infrastructure souveraine équipée de 18 000 GPU Nvidia.

>> Mistral Compute, l’infrastructure IA qui redonne la souveraineté IA aux entreprises

>> Mistral AI lance sa première IA de raisonnement avec Magistral

IBM vers le quantique sans erreur

Avec Sterling, prévu pour 2029, IBM promet un bond technologique fondé sur l’effet tunnel et la correction d’erreurs, pour passer d’expériences à de vrais usages.

>> IBM Starling : un ordinateur quantique FTQC « sans erreur » dès 2029

>> IBM affine sa roadmap vers l’informatique quantique tolérante aux fautes (FTQC) [MAJ]

Open AI dans les étoiles

L’éditeur de ChatGPT affiche des revenus récurrents doublés et projette 125 milliards d’ici 2029. Une croissance démentielle pour un marché qui pourrait se concentrer.

>> OpenAI atteint 10 milliards de revenus et brise son exclusivité avec Microsoft

Le Dossier

HPC : l’Europe de retour dans le haut du classement TOP500

Jupiter, installé en Allemagne, devient le 4e supercalculateur mondial. Avec 6 Européens dans le top 10 et Eviden numéro 2 en puissance cumulée, le Vieux Continent marque des points.

>> TOP500 Juin 2025 : El Capitan et Jupiter épatent les experts

Rendez-vous

JFTL 2025 : l’IA au service des tests logiciels

Le 17 juin à Montrouge, les Journées Françaises du Test Logiciel mettront à l’honneur l’automatisation des tests et l’apport (ou les limites) de l’IA dans les processus DevOps.

>> JFTL 2025 – Le 17 Juin 2025 – Paris

Insolite : 2 Coups de Gueule

SAP et le cloud souverain : un débat enterré ?

Christian Klein (SAP) juge inutile de multiplier les clouds européens et préfère AWS. Un désaveu pour les acteurs français… et pour la souveraineté numérique ! A contre-courant des appels à l’autonomie numérique…

>> Cloud & Souveraineté Européenne : Le Grand Débat Naugès / Garnier

Le trafic aérien américain tourne sous Windows 95 !

Oui, vous avez bien lu : l’administration américaine utilise toujours des PC sous Windows 95 avec de bonnes vieilles disquettes pour son contrôle aérien. Migration prévue… un jour.