À l’occasion de VivaTech, la startup française Mistral AI dévoile Magistral, son premier modèle IA à raisonnement avancé, disponible en open source. Il permet aux entreprises de suivre et vérifier chaque étape du processus décisionnel.

Mistral AI, la pépite française de l’intelligence artificielle valorisée à plusieurs milliards d’euros, considérée comme le vrai concurrent européen d’OpenAI et Anthropic, franchit une nouvelle étape dans la course à l’IA générative. L’entreprise fondée par d’anciens chercheurs de DeepMind et Meta vient de dévoiler Magistral, son premier modèle spécialisé dans le raisonnement complexe et la résolution de problèmes en plusieurs étapes.

Et cette étape était très attendue. D’abord parce que Google, Anthropic, DeepSeek et OpenAI ne jurent désormais plus que sur les IA à raisonnement avancé. On attendait donc une vraie réponse de Mistral AI à DeepSeek R1/R3, Google Gemini 2.5, OpenAI o3 et Claude 4.0.

Ensuite, parce que la grande particularité des modèles de Mistral AI est leur célérité, et l’on était impatient de voir si cette spécificité pouvait s’appliquer aux « modèles de raisonnement » qui se montraient jusqu’ici très lents. Et la réponse à la question est comme on va le voir un grand « oui ». Chez Mistral AI, le raisonnement impacte peu la vitesse de réponse de l’IA confirmant le génie de la startup à toujours proposer des modèles hyper optimisés.

Une réponse européenne aux limites actuelles des IA génératives

Dans un contexte où les directions des systèmes d’information (DSI) peinent parfois à adopter massivement l’IA générative faute de garanties suffisantes sur la fiabilité et la traçabilité des décisions, Magistral apporte une réponse concrète, souveraine et open source. Contrairement aux modèles de langage classiques qui génèrent directement des réponses sans cheminement intellectuel clair, le modèle Magistral réfléchit avant de répondre et détaille chaque étape de son raisonnement de manière transparente et vérifiable.

C’est important parce que la capacité d’auditer et de comprendre le processus décisionnel de l’IA devient un prérequis indispensable pour son déploiement dans des environnements critiques où chaque décision doit pouvoir être justifiée.

Deux versions pour répondre à tous les besoins

En pratique ce n’est pas un nouveau modèle mais deux nouveaux « reasonning models » que Mistral AI vient en réalité de dévoiler : Magistral Small est une version open source de 24 milliards de paramètres, accessible sous licence Apache 2.0, et Magistral Medium en est une déclinaison entreprise plus puissante.

Cette double approche permet aux organisations de choisir entre la flexibilité et le contrôle total offerts par l’open source, ou les performances supérieures de la version commerciale.

Sur le papier, les performances en termes de qualité de raisonnement et pertinence des réponses sont au rendez-vous : Magistral Medium atteint 73,6% de réussite sur le benchmark AIME2024 (90% avec vote majoritaire), tandis que la version Small affiche respectivement 70,7% et 83,3%. Ces résultats placent Mistral AI dans le peloton de tête des modèles de raisonnement, aux côtés des solutions d’OpenAI et d’Anthropic.

Des atouts en poche et une vitesse décoiffante

L’une des forces majeures de Magistral réside dans sa capacité à raisonner nativement dans plusieurs langues, notamment le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’italien, l’arabe, le russe et le chinois simplifié. Cette polyvalence linguistique répond aux besoins des entreprises internationales qui recherchent une solution capable de maintenir la même qualité de raisonnement, quelle que soit la langue utilisée.

Avec son mode « Flash Answers » intégré à la plateforme Le Chat, Magistral Medium promet des temps de réponse jusqu’à 10 fois plus rapides que la concurrence. Cette amélioration drastique des performances rend enfin envisageable le déploiement de l’IA de raisonnement à grande échelle, sans compromettre l’expérience utilisateur.

Des applications concrètes pour l’entreprise

Les cas d’usage identifiés par Mistral AI couvrent un large spectre d’applications professionnelles. En stratégie d’entreprise, le modèle excelle dans l’évaluation des risques multi-factoriels et l’optimisation opérationnelle sous contraintes. Pour les développeurs, il améliore significativement la planification de projets, l’architecture backend et frontend, ainsi que l’ingénierie des données grâce à sa capacité à orchestrer des actions complexes impliquant des outils externes ou des API.

Les secteurs régulés trouvent dans Magistral un allié de choix pour la recherche juridique, les prévisions financières ou l’analyse médicale, où la traçabilité du raisonnement devient un atout majeur pour la conformité réglementaire. Même les équipes créatives peuvent tirer parti de ses capacités pour la rédaction et la narration, le modèle étant capable de produire des contenus cohérents tout en maintenant une créativité contrôlée.

Parallèlement, en publiant Magistral Small sous licence open source, Mistral AI ne se contente pas de réaffirmer son engagement envers la démocratisation de l’IA. L’entreprise mise aussi sur les communautés de développeurs pour explorer de nouveaux cas d’usage et améliorer continuellement le modèle, suivant ainsi les traces de ses précédentes releases qui ont donné naissance à des projets communautaires innovants comme ether0 et DeepHermes 3.

Magistral Small est d’ores et déjà téléchargeable pour un déploiement autonome (notamment via la plateforme Hugging Face), tandis que Magistral Medium est accessible en preview sur Le Chat et via l’API de La Plateforme. L’intégration avec les principales plateformes cloud (Amazon SageMaker, IBM WatsonX, Azure AI et Google Cloud Marketplace) garantit une adoption facilitée pour les entreprises déjà engagées dans ces écosystèmes.

