Avec Mistral Code, la startup star française de l’IA pousse plus loin l’assistant de codage IA et promet aux équipes IT une adoption sécurisée et mesurable. L’ambition : faire de Mistral Code le chaînon manquant entre développeurs, DSI et RSSI grâce à un déploiement flexible, un contrôle total de la donnée et un support 24 h/24.

C’est la grande tendance IA du moment… Celle des agents IA, mais pas de n’importe quels agents IA… Celle des agents d’aide au développement, bien au-delà de l’aide au codage.

Depuis quelques semaines, les offres se bousculent aux portillons IT des entreprises : Cursor, WindSurf, GitHub Copilot Coding Agent, OpenAI Codex Agent, Claude Code, Google Jules, watsonx Code Assistant… Il y a même des solutions open source en vogue comme Cline, Roo ou encore le très prometteur Kilo Code.

Il ne manquait qu’un acteur phare à l’appel… Et ce dernier à bien entendu l’appel.

Fondée en 2023, Mistral AI s’est taillée une réputation éclair en concevant des modèles linguistiques ouverts et performants. Après Devstral et Codestral Embed en avril, la scale-up dévoile aujourd’hui Mistral Code, un agent assistant aux développeurs centré sur les besoins des grandes organisations. Pour Mistral, cet agent IA vise à doper la productivité des développeurs « sans sacrifier la souveraineté du code ».

Pourquoi les DSI et RSSI tendent l’oreille

Les promesses des copilotes grand public ont souvent buté sur quatre verrous : connectivité limitée aux dépôts privés, personnalisation quasi nulle, couverture fonctionnelle restreinte au simple autocomplétion et SLAs éclatés entre plusieurs fournisseurs. Mistral Code répond coup pour coup : une pile logicielle unique, déployable en SaaS, sur GPU réservés ou même en environnement air-gap, avec des contrats de service unifiés. « Chaque ligne de code reste dans le périmètre de l’entreprise », assure Mistral AI.

Quatre modèles sous le capot

Le service agentique combine plusieurs modèles réputés de la pépite française et s’appuie sur Codestral pour l’auto-complétion, Codestral Embed pour la recherche dans le code, Devstral pour les tâches multi-étapes et Mistral Medium pour l’assistance en langage naturel. Les entreprises peuvent affiner ou distiller ces modèles sur leurs propres dépôts, une liberté rare face aux solutions fermées. L’agent prend en charge de plus de 80 langages, le raisonnement sur diff Git, les tests et sorties terminal, jusqu’à l’exécution de commandes shell sous workflow d’approbation.

Premiers retours terrain

Et Mistral AI a bien préparé son terrain, profitant de ses nombreux partenariats et de relations privilégiées avec de grands clients en quête de maîtrise des données et des IA. Abanca a déjà adopté l’outil en mode hybride : prototypage dans le cloud, cœur bancaire on-premise. La SNCF déploie la version serverless auprès de 4 000 développeurs, tandis que Capgemini prépare une installation sur site pour plus de 1 500 ingénieurs œuvrant dans les secteurs régulés. Autant de références qui valident la stratégie « full stack », selon laquelle Mistral AI fournit aussi bien le plug-in IDE, la console d’administration (RBAC, audit, analytics) que le support.

Et maintenant ?

La bêta privée s’ouvre aujourd’hui pour JetBrains et VS Code, la disponibilité générale suivra « très prochainement ». Les équipes intéressées peuvent choisir un déploiement serverless, cloud ou auto-hébergé et, en quelques minutes, « coder avec l’intelligence de pointe », promet la start-up.

« Notre but est simple : offrir les meilleurs modèles de codage aux développeurs d’entreprise, du complet instantané au refactoring complexe », rappelle l’équipe produit.

Avec Mistral Code, Mistral AI tente une synthèse difficile à concrétiser : celle de la vitesse de l’IA générative avec les garanties de gouvernance exigées par les responsables sécurité et les contraintes règlementaires.

À lire également :