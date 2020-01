L’hôtel cinq étoiles niçois remplace son ancienne infrastructure par la solution hyperconvergée HPE Simplivity avec l’ambition affichée de gagner en rapidité d’exécution et en agilité.

Installé aux bords de la promenade des Anglais, le Negresco, emblématique hôtel de Riviera, avec sa façade Belle Époque et sa jolie coupole, apporte une nouvelle dimension à son environnement informatique. Le palace, qui tend vers un taux de remplissage de 90% annuel, doit comme toute entreprise, chercher à optimiser son infrastructure pour répondre au mieux aux besoins de son business.

Pour l’équipe IT de l’hôtel, la transformation doit avant tout se faire sur site. « En matière de transformation, nous travaillons exclusivement on premise », précise Christophe Calabro, IT Manager du Negresco. « Nous avons fait le choix de conserver toutes nos données en interne ». Il n’était alors aucunement envisageable d’opter pour un fournisseur de cloud. L’hôtel gère en interne aussi bien la partie administrative, que les logiciels de production, la gestion des moyens de paiement ou la sauvegarde. Par ailleurs, son infrastructure informatique, déployée sur site est répartie dans deux salles installées aux deux extrémités de l’hôtel. « Nous sommes capables, de cette manière d’assurer la continuité de l’activité en cas de sinistre » assure le responsable.

Les outils métiers utilisés par le Negresco, pour fonctionner de manière fluide et pour s’adapter à la saisonnalité propre de l’activité hôtelière, se doivent de reposer sur une architecture souple et agile.

Prestataire informatique du Negresco depuis plusieurs années (sous contrat MCO critique), Noeva a une très bonne connaissance à la fois du SI de son client et également de ses spécificités métiers. Sur cette base, Noeva a su être force de proposition pour maintenir un niveau de services à la hauteur du prestigieux établissement. C’est la raison pour laquelle l’hôtel niçois s’est tourné vers des solutions d’architecture hyperconvergée HPE Simplivity.

Dupliquer des VM rapidement

La solution offre la possibilité à l’établissement de gérer lui-même son PRA, grâce à ses fonctionnalités de sauvegarde. « Simplivity dispose d’une sauvegarde intégrée », rappelle le responsable. L’aspect hyperconvergé, donc concentré dans l’espace que propose la solution a également su séduire l’équipe IT de l’hôtel. « Tout se trouve sur une seule et même plateforme. Auparavant, nos équipements étaient séparés en différents îlots avec la sécurité d’un côté, les solutions de sauvegarde et de production de l’autre. Avec notre nouvelle infrastructure, tout est réuni dans une seule unité », développe Christophe Calabro. Ce gain spatial s’avère important pour une structure qui héberge elle-même son infrastructure informatique.

Sur le plan opérationnel, HPE Simplivity facilite les tâches quotidiennes de l’équipe IT. « Cette nouvelle solution nous permet de dupliquer des machines virtuelles (VM) très rapidement », indique Christophe Calabro. « Avec les équipements précédents, nous pouvions aussi le faire, mais il était nécessaire de posséder de l’espace disque supplémentaire. Ce n’est plus le cas actuellement ». La vitesse d’exécution de la solution n’a plus rien à voir avec la précédente confie Christophe Calabro. « Qu’il s’agisse du déploiement de VM ou de mises à jour, le temps a été considérablement réduit », poursuit-il. Sur la question des sauvegardes, l’installation initiale était nettement moins performante que la nouvelle. « HPE Simplivity nous permet de mettre très rapidement la main sur des sauvegardes. Ce n’était tout simplement pas possible auparavant. « La flexibilité offerte par cette solution est optimale », juge-t-il. HPE Simplivity offre également une certaine flexibilité en matière de test. « Je peux déployer n’importe quel POC sans perturber, la production. C’est appréciable », poursuit-il.

En somme, en transformant son infrastructure, le Negresco se donne les moyens de continuer à faire ce qu’il sait faire de mieux : accueillir les clients dans un lieu d’exception.

La relation de confiance entre les équipes Noeva / HPE / Negresco a été déterminante pour mener à bien ce projet sans écueil et dans les délais impartis en apportant une totale satisfaction au DSI du Negresco.