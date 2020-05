Darktrace est un spécialiste de la détection et de la réponse aux cybermenaces. L’éditeur s’appuie sur l’intelligence artificielle pour optimiser ses solutions. « Grâce à l’IA, nous sommes en mesure de comprendre ce qui est habituel dans un comportement et de ce qui ne l’est pas. L’IA peut également répondre de manière autonome », explique Hippolyte Fouque, directeur commercial.

D’après l’éditeur, les outils actuels de sécurité ne sont plus en mesure de répondre aux menaces actuelles. Fausses invitations Zoom et faux emails leurrent les utilisateurs et permettent aux cybercriminels de pénétrer les systèmes d’information.

L’IA de Darktrace ne remplace pas les équipes de sécurité. Elle complète leur arsenal. « Nous avons utilisé le savoir-faire de nos experts pour entraîner notre IA à comprendre les tâches et réaliser des rapprochements entre différents types de connexions survenues sur le réseau », précise Hippolyte Fouque. Ce travail d’analyse et d’enquête est réalisé par Cyber AI analyst, un outil développé par l’éditeur.

