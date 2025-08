L’intelligence artificielle générative et la gestion des vulnérabilités font désormais bon ménage : Tenable renforce son système VPR en intégrant une IA capable de cibler les risques les plus critiques avec une précision accrue.

Spécialiste mondial de la gestion de l’exposition aux risques cyber, Tenable propose aux entreprises une visibilité claire sur leurs failles de sécurité. Son outil phare, le Vulnerability Priority Rating (VPR), vient de bénéficier d’une mise à jour stratégique intégrant de l’IA générative et des capacités de contextualisation poussées. Une avancée technique qui répond directement aux besoins des DSI et RSSI, confrontés à l’explosion des alertes de vulnérabilités souvent trop génériques.

Historiquement, le système CVSS classait plus de la moitié des vulnérabilités comme critiques ou élevées, rendant la hiérarchisation des priorités complexe. En comparaison, VPR de Tenable a, dès son lancement en 2019, drastiquement réduit ce chiffre à 3 %. Aujourd’hui, grâce aux nouvelles améliorations dopées à l’IA générative et ses capacités de réflexion avancée, VPR ne retient que les 1,6 % de failles réellement critiques, en s’appuyant sur des données en temps réel et une interprétation contextualisée. Cela permet de concentrer les efforts là où l’impact est le plus fort.

Selon Eric Doerr, Chief Product Officer chez Tenable : « Avec ces améliorations basées sur l’IA, nous faisons passer Tenable VPR à la vitesse supérieure. Les entreprises peuvent visualiser précisément leurs expositions, les prioriser efficacement et agir rapidement. »

La plateforme propose désormais des résumés clairs des menaces générés automatiquement, une analyse du contexte sectoriel et géographique, et des recommandations ciblées pour la remédiation. Les gains sont visibles : temps moyen d’action raccourci, allocation des ressources affinée et posture de sécurité mieux alignée avec les enjeux métier.

