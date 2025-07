Le secteur des outils de développement assistés par intelligence artificielle connaît une nouvelle consolidation majeure. Cognition, créateur de l’agent de codage autonome Devin, vient d’annoncer l’acquisition de Windsurf, startup spécialisée dans les environnements de développement intégrés (IDE) dopés à l’IA.

Windsurf est l’une de ses startups qui, avec Cursor, ont beaucoup contribué à la métamorphose du métier de développeurs assisté par l’IA. Née sous le nom de Codeium en 2021, la jeune pousse est surtout connue pour son environnement de développement dopé à l’IA Générative (Cascade) qui permet aux développeurs d’écrire, tester et refactoriser du code avec une efficacité accrue, surpassant même des outils bien établis comme GitHub Copilot.

Du rififi dans la guerre des IA de Développement

En 2025, Windsurf a connu une ascension fulgurante, atteignant 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents. Cette croissance a bien évidemment attiré l’attention des géants de la tech et fait de Windsurf une proie demandée. OpenAI a ainsi tenté de l’acquérir pour 3 milliards de dollars, mais l’opération a échoué en raison de tensions avec Microsoft, principal investisseur d’OpenAI, qui voyait en Windsurf un concurrent direct à GitHub Copilot.

Profitant de cette impasse et du chaos engendré par ce non-rachat, Google Deepmind a, la semaine dernière, recruté le CEO de Windsurf, Varun Mohan, ainsi que plusieurs membres clés de l’équipe dont le co-fondateur Douglas Chen et plusieurs chercheurs clés. Google a quand même dû « allonger » 2,4 milliards de dollars pour concrétiser ces transferts, une somme qui couvre à la fois l’embauche des talents et une licence non exclusive sur les technologies de Windsurf, laissant la startup libre de licencier ses technologies à d’autres acteurs. Cette manœuvre s’inscrit dans la tendance des « reverse-acquihires » adoptée par les géants de la tech pour contourner les contraintes réglementaires. Google avait déjà utilisé cette stratégie pour récupérer Noam Shazeer de Character.AI, tandis que Microsoft avait fait de même avec Mustafa Suleyman d’Inflection devenu CEO de la division Microsoft AI.

C’est dans ce contexte chaotique que Jeff Wang, ancien responsable commercial devenu CEO intérimaire, a orchestré en 72 heures le rapprochement de la jeune pousse abandonnée par ses fondateurs avec Cognition, offrant ainsi une issue qui paraît favorable aux 250 employés restants de Windsurf.

Une complémentarité technologique prometteuse

L’intérêt de cette acquisition réside dans la complémentarité des approches. Cognition propose avec Devin un agent autonome capable d’automatiser complètement des tâches de développement, fonctionnant comme un développeur junior virtuel. Windsurf offre de son côté un environnement interactif où les développeurs peuvent facilement accéder à des outils d’IA, notamment ses agents SWE-1 et SWE-1-Lite.

La vision combinée permettra aux développeurs d’utiliser des équipes d’agents Devin pour traiter des portions entières de projets, tout en gardant la main sur les parties les plus complexes via l’interface Windsurf. Cette approche hybride trace les contours d’une future et inévitable collaboration homme-machine dans le développement logiciel. Bien sûr, si l’émergence d’outils de développement toujours plus autonomes promet des gains de productivité significatifs, elle soulève également des questions sur la sécurité du code généré, la gestion des dépendances et l’évolution des compétences nécessaires dans les équipes de développement. Autant de sujets sur lesquels les ingénieurs de Cognition, enrichis de ceux de Windsurf, devront bien évidemment plancher.

Mais cette acquisition change de nouveau la donne pour Windsurf qui s’était récemment vu interdire l’accès aux modèles Claude d’Anthropic qui voyait du plus mauvais œil le rachat par OpenAI. Ce dernier ayant échoué et Windsurf ayant conservé son autonomie vis-à-vis de Google et son Gemini, Windsurf vient de récupérer l’accès aux modèles d’Anthropic.

