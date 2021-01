Tous les observateurs du marché s’accordent à reconnaître que la crise pandémique a servi d’accélérateur à la transformation numérique. Mais elle a également bouleversé les projets et les priorités des entreprises pour les mois à venir…

La transformation numérique des entreprises va bien au-delà de la simple digitalisation des anciens processus papier. C’est un changement culturel qui place les expériences clients et la donnée au cœur de tous les processus.

Avec le besoin de servir des clients confinés, de délivrer de nouveaux services en ligne, d’agir à distance, de favoriser le télétravail, de limiter les interactions physiques, la crise pandémique a contribué à accélérer la transformation des entreprises mais également à ajuster les priorités dans les actions à mener pour concrétiser cette transformation.

Ce changement de priorité va également impacter cette nécessaire modernisation des processus et des business durant l’année 2021.

Quelles seront cette année les 5 priorités en matière de transformation numérique ?

1 : Accélérer les approches hybrides

Dans un contexte où les états veulent renforcer leur souveraineté sur leurs données et où les règlements sur la protection des données privées se durcissent, les DSI doivent apprendre à jongler entre conformité, confidentialité et sécurité d’un côté et agilité, réactivité et efficience d’un autre côté. Tout en tenant compte de leur existant, de la pression sur les budgets et de la nécessité de moderniser infrastructures et applications.

Dans un tel contexte, les approches hybrides vont avoir le vent en poupe d’autant que les clouds publics font désormais tout pour les fluidifier au lieu de les freiner. Et l’adoption de Kubernetes au cœur des logiciels d’infrastructure comme vSphere 7 de VMware ainsi qu’au cœur de plateforme d’automatisation comme vRealize Automation ou de plateforme de déploiements clouds comme VMware cloud Director, contribue activement à fluidifier les scénarios « cloud hybride ».

2 : Mieux gouverner et exploiter la donnée

Conformité, confidentialité et sécurité… Ces trois mots imposent aux entreprises une meilleure gouvernance de la donnée. Pour prospérer dans le monde hyperconnecté actuel alimenté par la donnée, il est essentiel de savoir ce que sont les données mais aussi quand et comment les déplacer entre les plateformes de stockage, les clouds, les environnements et les protocoles de fichiers.

Et quitte à mieux la gouverner, autant faire en sorte aussi de mieux l’exploiter. Car les entreprises ont besoin de toujours plus de données pour mieux analyser les marchés dans un monde d’incertitude, ajuster plus rapidement leurs décisions et surtout entraîner et alimenter leurs IA : que ce soient celles qui contribuent à améliorer l’infrastructure (AIOps), celles qui enrichissent les expériences clients (bots, …), celles qui automatisent les processus métier, etc.

3 : Moderniser les applications

La transformation numérique est portée par le logiciel, par les applications. Les entreprises doivent désormais penser « services » et « plateformes » et moderniser leurs applications existantes. Elles doivent également disposer d’environnements permettant de créer plus facilement de nouvelles solutions métiers, de les déployer plus rapidement (sur l’interne ou les clouds en fonction des besoins), et de gérer leur cycle de vie avec une agilité maximale.

Ces besoins expliquent, par exemple, pourquoi VMware a acquis Pivotal et a l’a intégré à la galaxie de services Tanzu pour aider les entreprises à accélérer le développement d’applications « cloud native » reposant sur des containers en offrant un cadre cohérent et homogène (Tanzu Advanced), allant de la création des applications à leur exploitation dans une approche hybride. Une vision permettant aux entreprises de disposer de « n’importe quelle app, dans n’importe quel cloud ».

4 : Renforcer la cyber-résilience

Le monde imprévisible dans lequel nous vivons exige une attention permanente et prioritaire à la cybersécurité. L’entreprise et son système d’information n’ont plus de murs, n’ont plus de frontières. Dans un tel contexte, la cybersécurité doit se focaliser sur les identités. Elle doit protéger applications et données, n’importe où, n’importe quand, sur les terminaux, sur les réseaux, dans le datacenter, dans les clouds et dans le Edge.

Pour cela, les entreprises peuvent s’appuyer sur de nouvelles approches comme le Zero Trust et sur les nouvelles solutions SASE (telles que VMware Secure Access) ainsi que sur de nouveaux boucliers intégrés au cœur de leurs infrastructures hybrides (tels que VMware Carbon Black Cloud Workload).

5 : Imaginer les nouveaux espaces de travail numérique

La crise pandémique a définitivement mis fin à la définition : « travail = lieu où les collaborateurs de l’entreprise effectuent les tâches qui leur sont désignées ». Le « bureau » n’est plus un lieu. Le télétravail s’est inscrit dans le paysage. Les outils de visio-conférence et de collaboration se sont démocratisés. L’entreprise doit réinventer les espaces de travail à l’ère du numérique en facilitant le télétravail mais plus encore la mobilité des collaborateurs, des applications et des données, afin de permettre à chacun de travailler partout, à tout moment et à partir de n’importe quel terminal, sans compromettre la sécurité.

La transformation numérique n’est pas une destination. C’est un voyage sans fin qui doit mener l’entreprise à s’adapter à un monde imprévisible, où l’instantanéité est reine et où les sociétés s’épanouissent par leur agilité et la flexibilité de leurs infrastructures. Cette transformation à la fois culturelle, organisationnelle et technologique, nécessite des partenaires experts et de confiance, à même d’accompagner les entreprises dans ces bouleversements majeurs.