Les produits Veeam® s’installent et se configurent simplement, mais vous pouvez profiter tellement plus de Veeam Backup & Replication™ lorsque vous savez exactement quoi faire et ne pas faire. Cette session présentera les 10 erreurs es plus courantes dans ce domaine. Nous associerons les faits et les connaissances pour parler en détail des différents rôles, composants et flux de données nécessaires pour corriger ou éviter ces erreurs. Nous aborderons tout, de la conception générale aux déploiements spécifiques en passant par les clés de Registre et même une simple case à cocher de l’interface utilisateur.

Regardez ce webinar pour :

profiter des conseils sur les différents rôles, composants et processus ;

découvrir comment tirer davantage profit de votre investissement en corrigeant les erreurs ou en les évitant.

Découvrez ce webinar sans plus attendre sur la chaine YouTube de Veeam